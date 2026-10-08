「軽井沢星野エリア」(長野県北佐久郡)では10月30日～11月20日の期間、ケラ池スケートリンク開業10周年記念「長野県民無料開放・特別優待」を実施する。

美しい軽井沢の紅葉を眺めながらスケートが楽しめる

佐久・東信地域や諏訪地域などを中心に、かつては屋外スケート場がたくさんあった。しかし、温暖化やレジャーの多様化を受けて徐々に減少している。そんな中、同施設は「森を感じるスケートリンク」として2016年に開業し、2026年秋に10周年を迎える。この節目の年に感謝を込め、同企画を実施する。

感謝を込めた「長野県民無料開放」と「特別優待」

長野県民に向けた限定企画として、オープン初日の10月30日と31日の2日間を無料開放する。この2日間は滑走料・貸靴料が無料になる。さらに11月1日から20日までは、大人1,500円、子ども900円の特別優待料金を設定し、スケートに親しめる機会を創出する。いずれも利用には身分証明書の提示が必要となる。

紅葉が美しい森で楽しむひと足早い「初滑り」

森の中にあるケラ池スケートリンク

オープンを迎える10月末は、軽井沢の紅葉が最も美しい時期。鮮やかなモミジやカラマツに囲まれた最高のロケーションの中で、いち早く「初滑り」を楽しめる。本格的な寒さが訪れる前なので屋外でも過ごしやすく、スケートに慣れていない人にも最適な季節。紅葉と氷上アクティビティが融合した軽井沢ならではの体験は、家族や友人との忘れられない思い出になる。

冷却装置による人工氷から、厳冬期の「天然氷」への変化

季節の移ろいを感じながらスケート体験できる

ケラ池スケートリンクは、「軽井沢野鳥の森」に隣接し、森から流れ出る水を利用している。オープン時は冷却装置で池の約3分の1を凍らせたリンクからスタートする。冬が深まる12月下旬から1月初旬になると滑走できるエリアが広がり、寒さで凍結した天然氷の上を滑走できるようになる。季節の移ろいとともに変化する氷の表情を楽しめるのも同リンクの魅力。

営業期間は2026年10月30日～2027年3月7日(予定)。休業日は2026年11月18日、2027年2月24日・25日。10月30日～11月20日の営業時間は10:00～16:00で、最終受付は15:00となる。通常料金は大人1,900円～、子ども1,300円～で、貸靴料を含む。

天候により営業期間や時間が変更となる場合や、臨時休業となる場合がある。滑走時は手袋の着用が必須(現地販売あり 手袋400円)。