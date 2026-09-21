「BEB5軽井沢 by 星野リゾート」(長野県軽井沢町)は10月18日・19日の2日間、「TRAVELER'S COMPANY」と初のコラボレーションイベントを開催する。

自分だけの1冊を作る「DIY TRAVELER'S notebook!」

「旅するように毎日を過ごす人のためのノート」をコンセプトにした「トラベラーズノート」誕生20周年を記念し、同ホテルのパブリックスペース「TAMARIBA」にて、約40種類から好きな紙を選び、自分だけの1冊を作れる「DIY TRAVELER'S notebook!」(1,320円)を実施する。宿泊者・日帰り客ともに参加可能。オリジナルロゴを箔押しした表紙を手に、定番の筆記用紙から質感のある紙、カラフルな紙まで、バイキング気分で好みの紙を選び、その場でスタッフが製本・断裁。紙の手触りやインクの匂いを感じながら、旅の記憶を刻む世界に1冊だけのノートを仕立てることができる。

開催日時は10月18日10:00～19:00・19日10:00～18:00。定員は1日最大180名(15分間隔で受け入れ) で、同ホテルの公式サイトにて10月1日正午より予約を受け付ける。なお、当日空きがあれば宿泊者に限り当日申し込みも可能。

秋の軽井沢星野エリアを巡るスタンプ企画を実施

BEB5軽井沢、星野温泉 トンボの湯、ピッキオ、軽井沢ホテルブレストンコートの4施設に、TRAVELER'S COMPANYが新規制作したスタンプを設置する。宿泊者・日帰り客を問わず、誰でも自由にスタンプを押せる。秋の深まりを感じる木々の中を散策しながらスタンプを集め、旅の軌跡が刻まれた自分だけのページを完成させられる。

左:BEB5軽井沢 by 星野リゾート/右:星野温泉 トンボの湯

旅の思い出を持ち帰るオリジナルグッズ

DIY TRAVELER'S notebook!の参加者、またはBEB5軽井沢宿泊者を対象に、同ホテル限定のオリジナルグッズを販売する。軽井沢星野エリアの風景をモチーフにした「オリジナルステッカーセット」(1,100円)や扉ページに軽井沢星野エリアのマップを掲載した「オリジナルリフィル」(748円)、軽井沢の森に生息するムササビをデザインした「ムササビ型レザータグ」(990円)の3点。

オリジナルグッズ

夜のトークセッションやエリア満喫特典がついた特別宿泊プラン

TRAVELER'S COMPANYのフラッグシップショップ「TRAVELER'S FACTORY」の世界観で装飾したコンセプトルームに宿泊する5室限定の特別プランが登場。客室には専用のカスタマイズアイテムやコラボツールボックスを用意し、時間を気にせずノート作りに没頭できる。夜にはドリンクを片手にトラベラーズカンパニーのスタッフと語り合う宿泊者限定の交流イベントを開催する。選べる朝食や源泉かけ流しの温泉入浴、エリア内で食事や買い物に利用できる共通利用券も含まれ、秋の軽井沢を思い切り満喫できる。

期間は10月18日～10月19日(1泊2日) 。料金は1泊30,820円〜(2名1室利用時1名あたり、税込) 。公式サイトにて9月19日正午より予約を受け付ける。