ジャルパックは、2027年4月11日にホノルルで開催されるハーフマラソンイベントに参加するツアー「ハワイズハーフマラソン ハパルア2027 ジャルパックツアー」を販売している。

ジャルパック「ハワイズハーフマラソン ハパルア2027 ジャルパックツアー」(C) HM-A / The Hapalua

“ハパルア”とは、ハワイ語で「半分」の意味。「ハワイズハーフマラソン ハパルア2027」は、フルマラソンの半分の距離(21.0975km)で気軽に挑戦できる、毎年大人気のファンランイベント。2027年は、4月11日にホノルルで開催される。エントリー期間は2027年3月17日まで。

毎年12月に開催される「JALホノルルマラソン」の予行練習や、本格的なロードレースへの第一歩としても最適なイベントで、安心して走りに集中することができるよう、ツアーには、利便性の高いホテルの手配から充実の現地サポートまで万全の体制が整えられている。

空港～ホテル間の往復送迎付きで、宿泊は、スタート地点・観光の拠点に最適な好立地ホテルをラインナップ。また、JAL便利用者限定のお得なエントリー割引特典(2,000円引き)が用意されているほか、大会前日の朝は、ロイヤルハワイアンホテルの美しい中庭でリフレッシュできるモーニングストレッチが用意されている。

爽快なハワイの風を感じながらワイキキやダイヤモンドヘッドを駆け抜けた後は、水やおしぼり、フルーツなどが用意された「JALランナーズテント」でゆったりと休憩を。また、午前中にゴールできるため、午後はショッピングやビーチでの滞在を満喫することができる。

設定期間は、往路が2027年4月6日～10日、復路(現地発)は2027年4月12日～18日の3泊5日以上にて、必ずマラソン当日(4月11日)の宿泊を含む日程で申し込むこと。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。