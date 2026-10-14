クッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」のキャラクター・ステラおばさんが踊るイラスト、通称“ダンシングステラ”をモチーフにしたアクリルライトが登場する。『ステラおばさんのクッキー ダンシングステラ アクリルライトBOOK』として、10月21日から全国の書店で発売される。

予約開始後には、宝島社公式Xで約1.6万件、Instagramで約2.7万件の「いいね」を集めたという本アイテム。ライトのデザインは、ステラおばさんのクッキー・しぶちか店に設置されているLEDサインを再現したものとなっている。

ライトには、LEDサインと同様の光り方のほか、高速で点滅するモードなど、全3パターンの点灯モードを搭載する。気分やシーンに合わせて、ダンシングステラの光り方を楽しめる仕様だ。

また、ステラおばさんのアクリルパーツは台座から取り外し可能。同梱のスタンドにセットすることで、アクリルスタンドとして飾ることもできる。

誌面には、「ステラおばさんじゃねーよ！」のフレーズでも知られるハリセンボン・近藤春菜が登場。ステラおばさんと同じ装いでしぶちか店を訪れ、お気に入りのクッキーやステラおばさんにまつわるエピソードを語る。このほか、クッキーのおいしさの秘密も紹介される。

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