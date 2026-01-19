全国に73店舗を展開している「ステラおばさんのクッキー」。大ぶりでザクザク食感のクッキーを販売しているお店です。9日・19日・29日に開催している、好きな種類を10枚690円で購入できる「お客様感謝デー」も人気ですが、実は19日には同時に「クッキー詰め放題」も実施しています。どうやったら参加できるのか? どのくらいお得なのか? 初めて挑戦してきました。

月曜日の朝なのに整理券配布前から行列が

「クッキー詰め放題」は毎月19日に開催しており、同日に1人1回のみ参加OK。価格は2,580円です。コロナ禍や卵の価格高騰などの際には一時休止していたようですが、現在は57店舗で実施中。2023年頭には1,700円だった時代、さらに10年ほど前は袋の形状やルールが異なるものの880円で開催していた時代もあるようです。小麦や卵、バターが高騰しているからやむを得ないとはいえ、かなり価格は上がっているんですね……。

詰め放題を実施していることを知った当初は、「お店の営業時間内に行けばいつでも参加できるのかな」くらいに思っていたのですが、店舗のホームページを見ていると「整理券は9:30からこの場所で配布します」という案内が出ていました。お店のオープンは10時からなので30分前から配布するようです。しかも怖いことに「お客様の混雑状況によっては9:30より前に整理券を配布します」とまで書かれている……。つまりそのくらい大行列ができるということ?

怖かったので9時にはお店前に着くように向かったところ、整理券配布30分前にもかかわらずすでに7人が列を作っていました。この日は月曜日午前中だったのですが、ステラおばさんの人気をなめてはいけませんね!

場所は合っているものの、特に「ここがステラおばさんの詰め放題整理券配布所!」みたいな案内も看板もないので、ちょっと怖いですが一応列に並んでみました。20代の女子大学生らしき2人組や、ベビーカーを押したママさんなど女性が多い印象でしたが、70代くらいの男性や50代くらいのご夫婦、40代くらい男性もいたので、まさに老若男女が並んでいます。

9:30になると順番に希望の参加時間を聞きながら整理券が配布されました。すぐに実施できる10時からの回がすぐに埋まっていきます。筆者が訪れた店舗では最後の回は19:40からとのことで、遅い時間なら朝から並ばずとも整理券はもらえると思います。店舗によっては朝いちばんで並んでも16時からの回になってしまったという声も聞きますから、希望の時間を獲得するには早めに並ぶのがよさそうです。とはいえ、開店前の段階で整理券は全部無くならなかったようで、営業時間後は店舗前で配布していました。

いよいよ参戦! 想像よりはまったりとした空気

整理券をもらったあとは少し時間をつぶし、10時にお店に向かいました。詰め放題ができる場所にはベルトパーテーションが貼られ、絶妙に緊張感があります。

ベルトパーテーションのせいか緊張感のある現場

店員さんに整理券を渡し、トングが入った袋を受け取ると、同じ回の全員が揃ってからまず説明を受けます。

トングが入った詰め放題用の袋を受け取る

クッキーを袋に入れる際にはトングを使用すること、一度袋に入れたクッキーは戻さないこと、クッキーを詰めるためにわざとクッキーを割ってはいけないこと、クッキーを取り出す際に開けた容器のフタは必ず閉じること(クッキーは乾燥に弱いため!)、最後に計量の際には袋のジッパーが閉じることが条件で、閉じない場合には店員さんが閉じるまでクッキーを取り出します、とのことでした。

透明の容器に入ったクッキーをトングで詰めていく

筆者が参加した回には8人が参加しており、全員で同時に詰め放題を実施しました。殺伐とした感じになるのか!? と想像していたのですが、特に時間制限などはないこともあり、譲り合いながらまったりとした雰囲気でした。

店員さんの説明によると、この日は16種類のクッキーが用意されていたようですが、クッキーの入った容器の数は16個よりも多く、たとえば人気のチョコチップクッキーの容器は2～3か所にあったため、全種類を網羅するのが少し難しい印象でした。ぐるりと円を描くように並んでいたこともあり、どの種類をすでに取っていて、どの種類はまだ取っていないのかが途中でわからなくなるのです。店舗によってはクッキーの容器が横一列に並んでいるところもあるようなので、その場合は順番に取っていけば間違いはなさそう。

途中でどれはすでに取っていてどれはまだ取っていないのかわからなくなる

縦に詰めればいいのね～→意外と難しい!

詰め放題初心者の筆者。まずは展示されていた見本をみると、どうやら縦に詰めていくのがポイントな様子。たしかに、隙間をつくらず無駄なくたくさん入りそうです。

縦に詰めていくのがポイントらしい

早速、底部分から縦にクッキーを詰めていきます。

キレイに底から詰めていく

しかし、2段目あたりから難易度があがります。隙間が開いたサイド部分にも詰めようとしたところ、キレイな段にならずに徐々に崩れていき……

そして袋の形状が絶妙に長方形ではないことに気づきます。ちょっとすぼんだ部分が難易度を高めている! これはステラおばさんの作戦なのか!? 最後にジッパーが閉じることが条件ですが、漫然と詰めているとこのすぼんだ部分のせいでジッパーが閉まらない!

2,452円分もお得に! お得になった金額も可視化されるのが嬉しい

仕方なくジッパーの中央2㎝ほどが閉まらない状態でレジに持っていきました。店員さんがジッパーが閉まるまでクッキーを取り出すというのは問題ないのですが、取り出したクッキーは廃棄されると聞いていたので申し訳ない気持ちでいっぱいです。「これは……閉じていないことになりますよね……」と聞くと、店員さんは手際よくクッキーを詰めなおしてくれ、見事ジッパーが閉まる状態になりました! 少しクッキーは割れてしまいましたが……割れても美味しさに変わりはありませんのでOK。

ジッパーを閉めるためにはクッキーがちょっと割れてしまう

詰め放題は定額なので価格はどれだけ詰めても変わらないのですが、店員さんが計量し、「5,032円分ですね」と教えてくれます。これが地味にテンションがあがります(笑)。2,452円分もお得になりました!

袋のジッパーの少し上は閉じてもらい、さらに紙袋にも入れてくれました。ジッパー袋も可愛いし、手土産として持っていくのも問題なさそうですね。

クッキーは何枚詰めることができたのか?

帰宅し、一体何枚分のクッキーを詰めることができたのか確認します。それにしても、ステラおばさんのクッキー詰め放題は(1)お店で詰め放題をしている瞬間、(2)軽量の瞬間、(3)枚数を数える瞬間と、3回もワクワクできるタイミングがあるのが楽しいです!

お皿に並べてみたところ、ぴったり50枚! 割れてしまっているものもありますが、ほとんどが破損なしで持ち帰ることができました。ちなみに消費期限は販売日含む30日間! 毎日1～2枚食べられます。

唯一残念だったのは、この日16種類のクッキーが並んでいたのに、筆者は10種しか詰められていなかったこと。全部網羅したつもりでしたが……初めてということもあり、冷静にクッキーを見ることができていなかったんですね。

ちなみに、筆者が訪れた店舗では人気1位が「チョコレートチップ」、2位が「オールドファッションシュガー」、3位が「キャラメルカスタード」とのことでしたが、個人的には獲得した10種の中では「ココナッツ」が好きでした!

2回目以降の参加は自分の好きな種類を多めに詰める"偏愛"な楽しみ方もできそうですね。一番割れにくいのは「チョコレートチップ」だという噂もありました。2回目からはこの経験値を活かしてもっと枚数を詰められそう!

個人的にはココナッツ味が好きでした

毎月19日開催の「ステラおばさんのクッキー詰め放題」、対象店舗はホームページで確認できます。クッキー好きな方はぜひチャレンジしてみてください!