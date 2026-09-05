宝島社から10月、あの「ステラおばさんのクッキー」のブランドムックが発売されるのですが、なんと、SNSでたびたび話題となる「ダンシングステラ」が登場するのだとか!!

宝島社「ステラおばさんのクッキー ダンシングステラ アクリルライトBOOK」

「ステラおばさんのクッキー」のブランドムックは今回が初。気になる付録は、なんと、あの「ダンシングステラ」をモチーフにしたお部屋ライト(W10×H15×D2.5cm)。右手で力強くクッキーを掲げながら踊るステラおばさん、ハッスル感がたまりません!!

このアクリルスタンドは、しぶちか店のLEDサインを再現したデザインで、その右手が順に光っていくというユニークな仕様に。また、台座から取り外せばアクリルスタンドになるのだとか。どんなに疲れて帰宅しても、このライトをつけたら疲れも吹き飛びますね。

宝島社「ステラおばさんのクッキー ダンシングステラ アクリルライトBOOK」

宝島社「ステラおばさんのクッキー ダンシングステラ アクリルライトBOOK」

SNSでは、「ほしいww」「ダンシングステラ!?」「いつからそんなファンキーに?!?」「3パターンに光るwwwwwwwww」「オィい…眠れなくなるだろ」「なんだこの最高なムック本」などなど、笑いとツッコミが殺到する事態に。執筆時点までに1.6万ものいいねが寄せられています。

宝島社「ステラおばさんのクッキー ダンシングステラ アクリルライトBOOK」

価格は3,795円。発売日は10月22日の予定なのですが、現在予約受付中。ちなみに、ステラおばさんのそっくりさん⁉こと、ハリセンボンの近藤春奈さんが誌面に登場するそうです! 気になる方は、チェックしてみてくださいね。