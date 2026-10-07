スシローでは、初となるポムポムプリンとのコラボレーションキャンペーンが10月7日よりスタートしました。「ハローキティの次はポムポムプリン!?」とこのコラボを待ち侘びていた人も多いはず。早速店舗に足を運び、コラボメニューをぜ〜んぶチェックしてきました！

コラボグッズから大好物を使った限定メニューなど、ポムポムプリン尽くしのコラボ

8月のハローキティコラボでサンリオファンをざわつかせたスシロー。今度のコラボ相手は今年デビュー30周年を迎え、「2026年サンリオキャラクター大賞」で1位に輝いたポムポムプリンと、再びサンリオファンを沸かせるコラボが実現しました。

キャンペーンの開催期間は、2026年10月7日から11月8日まで。期間中は10月7日からの第1弾と10月21日からの第2弾に分かれていて、それぞれラインアップが異なります。早速、第1弾のコラボメニューをご紹介！

コラボピック付きの2種類の寿司メニュー

まずは、コラボピックがついてくる寿司メニューから。第1弾では、『エビエビサラダ』と『ハンバーグにぎり』を注文すると、それぞれにオリジナルデザインのピックがついてきます。

『第1弾 ポムポムプリン コラボピック付き エビエビサラダ』(280円〜)

『エビエビサラダ』は、赤エビの上にマヨと揚げネギをトッピングしていて、シャキシャキとした食感がアクセントに。赤エビの甘みをマヨのまろやかなコクが包み込む味わいは、安定感抜群です。

『第1弾 ポムポムプリン コラボピック付き ハンバーグにぎり』(250円〜)

一方『ハンバーグにぎり』は、肉々しくジューシーな味わいで、濃いめの味付けが意外にもしゃりに合う少し変わり種のお寿司。

これらを注文すると、それぞれに全7種の中からランダムで1つピックが付いてきます。

お寿司やスシローのスタッフになったポムポムプリンがかわいすぎる!! ピックの裏には“プリンのひとことメモ”が書かれているので、是非チェックしてくださいね。

スイーツにはキラキラなホログラムシール付き

続いてはスイーツ。第1弾では、ポムポムプリンのトレードマーク、焦茶のベレー帽と同じカラーの『ティラミスケーキ』が登場しました。

『第1弾 ポムポムプリン コラボステッカー付き ティラミスケーキ』(380円〜)

『ティラミスケーキ』を注文すると、全5種類の中からランダムで1つステッカーがついてきます。ステッカーはホログラム仕様でキラキラ！お腹いっぱいで寝転ぶデザインなどほっこりするポムポムプリンが描かれていますよ。

ちなみにステッカーの裏面には、11月18日から12月20日までスシローで使える5%オフのクーポンが付いているのでお見逃しなく！

ポムポムプリンの大好物がドリンクに

『ポムポムプリン コラボキラキラステッカー付き まぜまぜ！プリンッペ』(430円〜)

今回のコラボでは、ポムポムプリンの好きな食べ物のプリンを使ったドリンクが登場！『まぜまぜ！プリンッペ』には、プリンがまるまる入っているので、ストローでよくかき混ぜるのを忘れずに。ミルクセーキのようななめらかな口当たりで、しっかりとプリンの味わいを楽しめました。

『まぜまぜ！プリンッペ』に付いてくるのは、ホログラム仕様のステッカー。今回のオリジナルデザインのポムポムプリンが大集合していますよ！

ソフトドリンクにはマスコット付き

『第1弾 ポムポムプリン コラボマスコット付き ソフトドリンク』(1,320円〜)

ソフトドリンクには、コラボマスコット付きのセットも。全4種の中からランダムで1種ゲットできます。しゃりになったポムポムプリンは、もふもふの感触がたまらない！全4種のうち1種はシークレットなので、どんなデザインかお楽しみに。

つくローセットにはコラボシートとミニチャームがセットに

『第1弾 ポムポムプリン コラボミニチャーム付き つくローセット』(760円〜)

自分でお寿司を作って楽しめる『じぶんでつくローセット』では、全5種からランダムで1枚付いてくるオリジナルデザインのシートをセット。さらに目印にもなるミニチャームも全3種からランダムで1つ付いてきます。

ミニチャームはラバー部分もお寿司にちなんだカラーに！まぐろ、えび、玉子を抱えたポムポムプリンの愛らしい表情にも注目です。

オリジナルグッズが当たるキャンペーンも

コラボキャンペーン期間中に公式アプリに登録し、専用ページから応募すると、抽選で100名にオリジナルデザインのブランケットが当たるキャンペーンが開催中。さらに、公式Xをフォローして投稿される対象のキャンペーンをいいね&リポストすると、抽選で20名にスシローで使用できるデジタルお食事券10,000円が当たるキャンペーンも行われているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

スシローとポムポムプリンのコラボキャンペーン第1弾は、2026年10月7日から10月20日まで。全て数量限定で『ハンバーグにぎり』『ソフトドリンク』『つくローセット』は、コラボでない通常メニューもあるので、注文の際はご注意を。是非この機会に、ポムポムプリンと一緒にスシローの魅力に浸ってみては？