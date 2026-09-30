スシローから、超お得なニュースが舞い込んできた。鮪の王様“本鮪”の大とろが、なんと9月30日から110円～で楽しめるらしい……。さらに、生サーモンの食べ比べができる4種盛りや大型サイズの本ずわい蟹のお寿司と、食欲を掻き立てる数々のメニューが登場。秋の食欲を満たす、注目の新作メニューを実食してきたので、その味わいや魅力をたっぷり紹介します。

目玉商品は110円～の『本鮪大とろ』！インド鮪や生サーモンの食べ比べも

まずは、9月30日から発売中の目玉商品からご紹介。一つ目は、110円～とお得に楽しめる『本鮪大とろ』! ! つややかなピンク色をまとった本鮪の大とろは、見るからに食欲をそそるビジュアル。眺めているだけでも眼福……。

口に入れた途端にジュワッと広がる脂の旨み。体温でいつの間にか消えてしまうほど儚い口どけと贅沢で濃厚な味わいに、思わず頬がゆるむ幸せなひとときを楽しめました。

さらに鮪好きにおすすめしたいのが、天然インド鮪の食べ比べができる『天然インド鮪6貫盛り』。脂のり抜群の「大とろ」、赤身と脂のバランスが良い2貫の「中とろ」、旨みが詰まった赤身を漬けにした「漬け赤身」、提供直前に炙った香ばしさが魅力の「分かれ身 焦がし醤油（直火炙り）」、ねっとりとした食感と粒感が味わえる「ねぎまぐろ包み」の6貫がセットになっています。とろける脂の旨みが魅力の『本鮪大とろ』を一緒に注文して、脂の甘みを楽しめる「大とろ」との食べ比べもおすすめです。

食べ比べができるメニューはサーモンも。『生サーモン創作4種盛り』は、口いっぱいに脂の旨みが広がる「塩炙り」、いくらと数の子バラコ、ランプフィッシュキャビアのプチプチとした食感を楽しめる「魚卵のせ」、サーモンと相性抜群の「モッツァレラバジル」、わさびの辛みとまろやかなマヨのコンビネーションがサーモンの旨みを引き立てる「わさびマヨ和え包み」の4種類が一皿で味わえます。

個人的にツボだったのが、わさびの爽快感とシャキッとした食感がアクセントになる「わさびマヨ和え包み」。ツンとしたわさび特有の辛さとマヨのコクは、お酒もすすみそう！

大型サイズの本ずわい蟹や牡蠣、釜揚げしらすのお寿司も

ここからは、同日から発売される注目のお寿司をご紹介。まずは、しゃりが小さく見えてしまうほどの大きさに思わず目を疑った『大型生本ずわい蟹』。天然の生ずわい蟹ならではの甘みととろっとした食感で贅沢な気分に浸れます。

ふっくらとした牡蠣が食欲をそそる『牡蠣食べ比べ』は、七味おろしポン酢と焦がし醤油で味付けをした2種類を食べ比べできる一皿。七味おろしポン酢は、ごま油の香ばしい香りと共に、ピリッとした辛みとさっぱりとした味わいが牡蠣の旨みとマッチ。炙ったことで濃縮された牡蠣の旨みに重なる炙り醤油は、香ばしく大人な味わいが楽しめます。

食べ比べができるお寿司は天然さばも！『天然さば食べ比べ』は、大葉と生姜の間違いのない組み合わせと漬けを食べ比べできる一皿。ふんわりとやわらかな食感と共にさっぱりとシンプルに味わえる大葉と生姜の組み合わせ。そして、トッピングのごまの風味がアクセントになる醤油漬けは、大人にはたまらないコンビに。

しゃりが見えないほど大きなネタがのった『大切り地焼うなぎ』は、焼きの工程のみで仕上げた地焼うなぎをトッピングしたもの。スシロー特製の蒲焼だれで香ばしく味つけをしたうなぎは、ふっくらやわらか。甘だれをかけて食べれば病みつきになる味わいに！

ふわっふわな食感がたまらない国産の釜揚げしらすをたっぷりとのせた『国産 釜揚げしらす軍艦』。トッピングの生姜とねぎのさっぱりとした味わいが、しらすの旨みを引き立てます。

『〆さば わさびマヨ軍艦 香味野菜』(120円〜)

『〆さば わさびマヨ軍艦 香味野菜』は、〆さばにわさびマヨを和えて香味野菜をトッピングした新感覚の創作寿司。噛むたびにジュワッと広がる〆さばの旨みと酸味、ツンとした爽快感のあるわさびの辛み、コクのあるマヨと数の子バラコのプチプチとした食感。不思議な組み合わせではありますが、クセになる味わいでした。

万人受け間違いなしの甘辛×スパイシーなから揚げ

サイドメニューに登場したのは、「からあげグランプリ」で4年連続金賞を受賞した「信長から揚げ とりか」監修の『甘辛ダレの白胡椒から揚げ』。揚げたてで外はカリッと、中はジューシーなから揚げからは、白胡椒のスパイシーさが際立つ、ヤンニョムチキンを和風に仕上げたような味わい。スパイスは効いていますが辛さは控えめなので万人受けしそう！

数量限定で登場したみそラーメンがカムバック！パンチの効いた油そばも

昨年、数量限定で登場した人気メニューが念願のカムバック！札幌みそラーメン界を代表する「すみれ」が監修した『札幌濃厚みそラーメン』は、濃厚でコクのあるみそスープが体に沁みる……。

トッピングのミンチと生姜の旨みと香り、シャキッと香ばしいもやしがアクセントになり、最後まで飽きずにぺろりと完食してしまいました。

パンチが効いた味わいが好みの人は、『ガツンと！醤油ガーリック油そば』がおすすめ。ガツンと香るニンニクとキレのある醤油ダレが食欲を刺激し、食べ応えも抜群！

チャーシューやねぎ、海苔などたっぷりの具材が入っていて、しっかりと満足感を得られました。

110円とお得な『本鮪大とろ』やさまざまな味わいを楽しめる食べ比べメニューなど、豊富なラインアップが揃うスシロー。おいしいものが恋しくなるこの季節に、ぜひ店舗へ足を運んで、お目当てのメニューを存分に楽しんでみてください。