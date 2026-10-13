お店にはすっかり秋冬物が並ぶ季節になりました。素敵な服を見かけると、つい買いたくなってしまいますよね。そんなとき、「あれ? 去年は何を着ていたっけ?」「似たような服を持っていたような……」と悩んだ経験はありませんか?

どうやら、それはおしゃれなマイメロディも同じようです。

えーっと‥ きょねんは なにを きてたんだっけ‥?

(@Melody_Marilandより引用)

秋冬物の服に囲まれながら、「去年は何を着ていたっけ……?」と悩むマイメロディ。困り顔まで愛らしくて、思わずほっこりしてしまいます。おしゃれなマイメロディは、洋服やずきんのバリエーションも豊富。そのため、何を持っていたのか分からなくなってしまうのも無理はありません。

とはいえ、バリエーションの少ない筆者ですら毎年同じことを繰り返しがち。軽く衣替えをしたタイミングで新しい服を買いに行くと、後日クローゼットの奥から似たような服が見つかり、「またやってしまった……」と後悔することもしばしばです(笑)。

マイメロディのつぶやきには、SNSで「わかるー! 毎シーズン同じことをしてる!」「毎年これ」「めちゃくちゃわかる」「わたしやん」など共感の声が続出。投稿は執筆時点で2.4万件を超えるいいねを集めるなど、多くの人の"あるある"を代弁しているようです。

多くの人が共感した"衣替えあるある"。マイメロディのひと言に、ほっこり和んだ投稿でした。