ファミリーマートは9月24日から、「ファミマのおせち2027」の予約をファミマオンラインおよび店舗(沖縄県を除く)で受け付けている。

約2人に1人が「正月の食事にも節約を意識」

同社が2026年8月21日～8月22日、40～60代の男女498名を対象に実施した調査では、「正月用の食事を準備する際にも節約を意識するか」という質問に対し、約半数となる49.0%が「はい」と回答した。相次ぐ物価高騰の影響から、お正月という一年に一度の「ハレの日」であってもお財布の紐は固く、出費を抑えながらも上手にやりくりをしたいという生活者の切実な思いがうかがる。

また、「2027年のお正月におせちを誰と食べるか」を尋ねたところ、「家族・親族と食べる」と答えた人が89.2%だった。さらに、お正月におせちを家族・親族と食べると答えた人444名に、「おせち以外の食べ物も準備するか」を尋ねたところ、63.3%が「はい」と答えた。

お正月におせち以外の食べ物を用意しますか

早期割引期間を68日間に延長、対象商品は15品に

これらの調査結果を受け、同社では、11月30日午前9:00までの予約で対象商品の価格が10%割引になる早期割引を実施している。昨年は44日間だった早期割引期間を今年は68日間に延長し、対象商品も昨年の10品から15品に拡大した。早期割引期間中に予約することで、最大3,218円おトクに購入できる。

早期割引

昨年の同社のおせちの予約は、対象商品が10%割引となる早割期間中に全体の33.7%の予約が行われた。特に人気商品は、1位「八百彦本店 おせち二段重(和洋)」2位「八百彦本店 おせち一段重(和風)」3位「八百彦本店 おせち三段重(和洋中)」だった。そこで、今年は1位の商品に加え、2位と3位の商品も早割に追加した。

また、おせち離れが顕著な若い世代も含め、家族や親族が集まるお正月に、世代を問わずそれぞれの好みに合わせて食事を楽しめるよう、肉料理や魚介料理を盛り込んだオードブル商品や、「背徳おせち」など、多彩なラインアップを用意している。

おせちとお肉がセットになった「背徳おせち」

「背徳おせち(迎春おせち)」(21,384円)は、定番のおせち料理を詰めた一の重、魚介と肉料理を贅沢に盛り込んだ二の重、子どもから大人まで楽しめる洋風・中華メニューを詰め合わせた三の重。さらに、おせちとセットで宮崎牛のすき焼き用(350g)または国産牛切り落とし(1kg)を選ぶことができる。

早期割引対象商品15品

早期割引の対象となる全15商品と、それぞれの通常価格・早割価格・割引額は以下の通り。最大の割引額は「八百彦本店 おせち三段重(和洋中)」の3,218円となる。早期割引の予約期限は11月30日午前9時まで。

商品名 早割価格(税込) 通常価格(税込) 割引額 八百彦本店 おせち三段重(和洋中) 28,966円 32,184円 3,218円 八百彦本店 おせち二段重(和洋) 16,524円 18,360円 1,836円 八百彦本店 おせち一段重(和風) 9,701円 10,778円 1,077円 東京「しち十二候・ロジエ・芝蘭」監修 名店おせち(華葵) 20,412円 22,680円 2,268円 京都 しょうざん 洋風オードブル ノベルヴィラガーデン 9,720円 10,800円 1,080円 水たき料亭「博多華味鳥」監修 料亭のおせち 15,552円 17,280円 1,728円 京都清水五条「ほった」監修100品目おせち 21,384円 23,760円 2,376円 祇おん江口監修 慶雲 三段重 17,982円 19,980円 1,998円 祇おん江口監修 葵 三段重 15,552円 17,280円 1,728円 祇おん江口監修 祝春 一人前×二段 11,178円 12,420円 1,242円 RISTORANTE AKITA 南青山監修 洋風オードブル 一段重 10,692円 11,880円 1,188円 博多久松 和洋折衷二段重おせち「春日 福寿(ふくじゅ)」 12,986円 14,429円 1,443円 博多久松 和洋折衷三段重おせち「博多 福寿(ふくじゅ)」 15,930円 17,700円 1,770円 京都 しょうざん 和洋折衷おせち「春栄誉」一段重 12,150円 13,500円 1,350円 京都 しょうざん 和の個食おせち&オードブル 13,802円 15,336円 1,534円

「八百彦本店 おせち三段重(和洋中)」(早期割引価格28,966円/早期割引終了後32,184円)は、多彩な味わいの和洋中三段重に、鮑(あわび)やわらか煮や和牛ローストビーフ、愛知みかわ豚の黒酢酢豚などプレミアム食材をふんだんに盛り込んだおせち。

「八百彦本店 おせち二段重(和洋)」(早期割引価格16,524円/早期割引終了後18,360円)は、伝統的な祝い肴からお煮しめ、人気のローストビーフなどを、バランス良く盛り込んだ、和洋二段重。

「八百彦本店 おせち一段重(和風)」(早期割引価格9,701円/早期割引終了後10,778円)は、黒豆や数の子など厳選した和の献立を品数豊富に盛り込んだ一段重。

「東京『しち十二候・ロジエ・芝蘭』監修 名店おせち(華葵)」(早期割引価格20,412円/早期割引終了後22,680円)は、和の重に丸の内「しち十二候」齋藤料理長、洋の重に恵比寿「ロジエ」金子シェフ、中華の重に神楽坂「芝蘭」小林シェフが監修した、食材の魅力がたっぷり味わえるおせち。

「京都 しょうざん 洋風オードブル ノベルヴィラガーデン」(早期割引価格9,720円/早期割引終了後10,800円)は、ローストビーフやソーセージ、鶏肉などの肉料理、海老やたこなどの海鮮料理、サラダ、スイーツなどの洋風オードブル料理29種をバランス良く、彩り豊かに盛り付けた。

「京都 しょうざん 洋風オードブル ノベルヴィラガーデン」(早期割引価格9,720円/早期割引終了後10,800円)

「水たき料亭『博多華味鳥』監修 料亭のおせち」(早期割引価格15,552円/早期割引終了後17,280円)は、水たき料亭「博多華味鳥」が監修する、本格料亭おせち。伝統のおせち料理と、華味鳥を使用したこだわりの料理をバランスよく詰め合わせた。華味鳥ももの炭火焼や手羽元の唐揚げなど、料亭ならではの味わいも堪能できる、博多の美食を楽しむおせち。

「京都清水五条『ほった』監修100品目おせち」(早期割引価格21,384円/早期割引終了後23,760円)は、京都の名店が手掛ける、圧巻の100品目おせち。「祇園さゝ木」で修業を積んだ堀田功雄氏監修。二段重とは思えない100品目の多彩な料理を詰め込んだ。一品一品にこだわった京都ならではの上品な味わい。

「祇おん江口監修 慶雲 三段重」(早期割引価格17,982円/早期割引終了後19,980円)は、和洋の厳選した食材を彩り良く盛り付けたおせち。ふっくら柔らかく炊き上げた蝦夷あわびや、ローストビーフ、国産鶏の柚子胡椒松風などが楽しめる。

「祇おん江口監修 慶雲 三段重」(早期割引価格17,982円/早期割引終了後19,980円)

「祇おん江口監修 葵 三段重」(早期割引価格15,552円/早期割引終了後17,280円)は、京都割烹らしい伝統的な和風食材に洋風のテイストを加えて彩り良く盛り付けたおせち。

「祇おん江口監修 葵 三段重」(早期割引価格15,552円/早期割引終了後17,280円)

「祇おん江口監修 祝春 一人前×二段」(早期割引価格11,178円/早期割引終了後12,420円)は、おせちの伝統的な食材を一人前ずつ彩り良く盛り付けた。一人前のおせちが2段となる。様々なライフスタイルにあわせて楽しめるおせち料理。

「祇おん江口監修 祝春 一人前×二段」(早期割引価格11,178円/早期割引終了後12,420円)

「RISTORANTE AKITA 南青山監修 洋風オードブル 一段重」(早期割引価格10,692円/早期割引終了後11,880円)は、同店の秋田シェフが監修した洋風オードブル重。ローストビーフやスモークサーモンなど、ワインに合う食材を盛り付けた。

「RISTORANTE AKITA 南青山監修 洋風オードブル 一段重」(早期割引価格10,692円/早期割引終了後11,880円)

「博多久松 和洋折衷二段重おせち『春日 福寿(ふくじゅ)』」(早期割引価格12,986円/早期割引終了後14,429円)は、小家族で過ごすお正月に適した和洋折衷の定番おせち。彩り良く和洋折衷の食材を盛り込んだ。子どもも楽しめるよう、肉類や魚料理の味付けに配慮した。品数も多く多種多様な食材を楽しめる。

「博多久松 和洋折衷三段重おせち『博多 福寿(ふくじゅ)』」(早期割引価格15,930円/早期割引終了後17,700円)は、和洋折衷の食材が53品詰め込まれたおせち。厳選した魚料理やお肉を使った食材を隙間なく詰め込んだ。

「京都 しょうざん 和洋折衷おせち『春栄誉』一段重」(早期割引価格12,150円/早期割引終了後13,500円)は、おせちには欠かせない定番料理に加え、鮑や海老などの魚介料理、鶏、鴨などの肉料理、さらにローストビーフなどの洋風のオードブルをバランスが良く加えた、見た目も華やかな和洋折衷のおせち。

「京都 しょうざん 和洋折衷おせち『春栄誉』一段重」(早期割引価格12,150円/早期割引終了後13,500円)

「京都 しょうざん 和の個食おせち&オードブル」(早期割引価格13,802円/早期割引終了後15,336円)は、和の個食重二客と洋のオードブル重を組み合わせた。和の個食重には26種の料理を少しずつ盛り付け、洋のオードブル重にはローストビーフやサラミソーセージ、合鴨ロースのほか、テリーヌやマリネなどを詰め合わせた。お重によって食べる日や合わせる酒を変えたりと、様々な楽しみ方ができる。