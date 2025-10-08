2020年以来5年連続、秋葉原で「プリティーシリーズ」のイベントを実施してきたグルーヴガレージが、今年もボークス秋葉原ホビー天国2、7F特設スペースにて、2025年10月11日(土)～10月26日(日)に恒例の物販イベントを開催することが決定した。

今回のイベントタイトルは「ハートデビデビパーティー」で、登場するのは、らぁら、ファルル、あろま、みかん、のん、ぴのんの6人。会場では、本イラストを使用した新商品のほか、プリパラ関連の新商品、再販商品が多数用意されるとともに、貴重な設定資料なども展示されるなど、かなりのボリュームで展開される。

また、2階には、常設コーナー【Groove Garageプリティーシリーズ出張所】もあり、コーナーの片隅には、新商品、再販商品のリクエスト受付BOXも設置されているので、あわせてチェックしておきたい。

今回のイベント「ハートデビデビパーティー」で販売される商品は以下の通りとなっている。

これらの商品を含め1,000円以上(税込)購入するごとに1枚、描き下ろしイラストを使用したカードを1枚が進呈される(なくなり次第終了)。さらに3,000円(税込)ごとに、日替わりキャスト直筆サイン入り特製B2布ポスターが当たるガラポン抽選(当たりが出次第、その日は終了)と、豪華な特典にも注目したい。

(C)T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会

(C)T-ARTS / syn Sophia / ILPP

(C)T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PSプロジェクト