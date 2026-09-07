プリティーシリーズ15周年の2026年、4月に『Pretty Rhythm-The Origin- オーロラドリーム』、8月に『Pretty Rhythm-The Origin- レインボーライブ』と立て続けにイベントを開催しているグルーヴガレージが、自社のオリジナルシリーズ企画「ハピプリセレクション」の新イベント『GOTHIC PARTY』を、9月11日(金)よりボークス秋葉原ホビー天国2 7Fイベントフロアにて開催することが決定した。

今回の新規描き下ろしイラストは15周年記念にふさわしく歴代のプリティーシリーズの主人公が描かれており、斬新な黒のゴシックファッションが、それぞれのキャラクターの存在感をより際立たる仕上がりとなっている。

このイラストの魅力を活かしたイベント先行商品のラインナップは以下の通り。

イベント会場では、2,000円(税込)購入するごとに1枚、描き下ろしイラストを使用した特製カードを進呈(なくなり次第終了)。さらに3,000円(税込)購入するごとに参加できる1回ガラポンチャレンジで、日替わりキャラクターのぼり(※のぼりポールは付属しない)が当たる。

商品も、展示物もいっぱいのこのイベント、開催後半はシルバーウィーク期間もあるので関東方面に足を運ぶ人はぜひチェックしてみよう。

なお、整理券情報についてはSRニュース(秋葉原ホビー天国2 店舗ブログ)にて。また、イベント商品の事後通販はGrooveGarageプリティーシリーズストアにて予定されている(再販が難しいものは取り扱い無し)。

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