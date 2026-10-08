ジャルパックは、出発日限定の特別企画ツアー「〔おいでや今治〕みかん援農体験で今治とつながろう!産地で暮らす・働く『もぎたて移住計画』」を販売している。

愛媛県今治

本ツアーは、「豊かな自然に囲まれて過ごしたい」「地域と深くつながる新しい働き方に挑戦したい」そんな理想のライフスタイルへ踏み出したい方を応援する、3泊4日の現地体験型ツアー。

ツアーの舞台は、移住先として注目の愛媛県今治市。柑橘農家を訪れ、愛媛ならではの高級柑橘「紅まどんな」などの収穫をお手伝いする「援農体験」に参加。ただ観光するだけでなく、農作業の達成感や地元農家の方々との温かい交流を通じ、地域で生き生きと働くリアルな暮らしを感じることができる。また、収穫したもぎたての「紅まどんな」1㎏(みかんの大きさにより3〜4個)を、お土産として持ち帰ることができる。

さらに、JAおちいまばりによる「農業勉強会」や、今治市役所移住コーディネーターによる「個別相談会」、先輩移住者の実体験を聞ける「懇親夕食会」など、将来の移住や就農の疑問を解消できるサポートプログラムも満載。

移住相談会イメージ

移住相談会に参加すると、今治市役所が実施する「お試し移住滞在サポート事業費補助金」の対象に。1名1泊につき最大5,000円お得に宿泊することができる。

出発日は11月18日。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。

※天候や生育状況により、収穫品種が変更となる場合がある。

※「お試し移住滞在サポート事業費補助金」の申請は自身で行うなど、適用条件がある。