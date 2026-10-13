10月も中盤となります。不安定な天気が続いていた夏を過ぎ、少しずつ秋の気配を感じられるようになってきました。季節が深まるとともに、秋の実りを実感できる食材を目にする機会も多くなります。身近にあるコンビニの店頭にもまた、さまざまな新商品が登場しています。

2026年10月の新商品5選まとめ(10月13日〜10月19日)

ファミリーマート2026年10月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。やみつきスパイシーソースで味わうチキン弁当、黒胡椒が香る仕立ての醤油だれの油そば、チルド惣菜の韓国風揚げ餃子、ピッツァ味のファミチキ、ピリ辛スープが効いた冷凍食品の牛カルビクッパなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「やみつきスパイシーソースの旨辛チキン弁当」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

旨辛なチキンが味わえるお弁当。コチュジャンやにんにく、しょうがなどでやみつきになる味わいの、スパイシーなソースをトッピングしています。

「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」(550円)

価格 : 550円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国

※山梨県、静岡県の一部では取り扱いがありません。

タレが良く絡む太麺に、醤油ベースのタレを合わせた油そば。具材としてチャーシュー・青ねぎ・もやしをのせ、味のアクセントにフライドオニオンや黒コショウをトッピングしています。なお山梨県、静岡県の一部では取り扱いがありません。

「揚げ餃子（マンドゥ）」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

キャベツやニラ、玉ねぎなどの野菜と春雨、豚肉が入った、チルド惣菜の韓国風揚げ餃子(マンドゥ)。餃子のタレに付けて味わう仕立てです。

「ファミチキ（ピッツァ味）」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミチキ20周年記念フレーバー第三弾。トマトを使用したピザソースとパルメザンチーズで、ビールにもマッチするペパロニピザ風の味わいを再現しました。

［数量限定］

「コク深いピリ辛スープ 牛カルビクッパ」(500円)

価格 : 500円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

冷凍食品の牛カルビクッパ。もち麦を混ぜたごはんに、牛と野菜の旨みをきかせたピリ辛のスープと、牛肉、野菜を乗せています。

まとめ

10月13日発売の新商品は、やみつきになる味わいのスパイシーなソースをトッピングした「やみつきスパイシーソースの旨辛チキン弁当」、フライドオニオンや黒コショウを味のアクセントに使用した「黒胡椒香る コク旨醤油だれの油そば」、ストックしておくと便利な冷凍食品の「コク深いピリ辛スープ 牛カルビクッパ」など、食欲をそそる味わいのメニューが登場。

また、ちょい足しのおかずの一品としても重宝な「揚げ餃子（マンドゥ）」や、小腹が空いた時に嬉しいファミチキ20周年記念フレーバーの「ファミチキ（ピッツァ味）」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用