セブン‐イレブン・ジャパンは10月16日～20日の5日間、全国のセブン‐イレブン店舗で「おでん全品10%引き」セールを開催する。レジカウンターのおでん全品に加え、カップ入りの「セブンプレミアムおでん」も対象となる。

定番のおでん具材が全品10%引きに!

今回のセールは、気温が下がり肌寒くなる季節に合わせて実施するもの。レジカウンターのおでん全品が、セブン‐イレブン標準価格(税別)から10%引きとなる。

対象商品の一例として、国産大根を使用し、隠し包丁などの工夫でつゆを染み込ませた「味しみ大根」(通常130.68円)や、セブン‐イレブン専用のたまごを使用した「味しみたまご」(通常150.12円)などがある。

このほか、つゆが絡みやすい製法を採用した「味しみ白滝」(通常120.96円)、石うすで練ることでしなやかな食感に仕上げた「こだわり焼きちくわ」(通常145.80円)、表面に切り込みを入れた「味しみこんにゃく」(通常130.68円)もラインアップする。

また、かつおと昆布のうま味が特徴の「セブンプレミアムおでん(カップ)」(通常399.60円)もセール対象となる。一方、「セブンプレミアムおでん」「セブンプレミアムおでん大盛り」は対象外となる。

地域ごとに異なる「おでんつゆ」にも注目

セブン‐イレブンのおでんつゆは、今年から白身魚の「エソ」を加えた全国共通のつゆをベースに、地域ごとに異なるだしを使用している。

たとえば、首都圏では真昆布と宗田かつお節、関西・北陸では真昆布や牛すじ、鶏、九州・沖縄ではあごや椎茸などを使用。地域の食文化に合わせた味わいに仕上げている。

地域ごとに異なるセブンイレブンのおでんつゆ

なお、ほかの値引きキャンペーンとの併用はできないが、クーポンとの併用は可能。商品や価格、取り扱い状況は地域・店舗によって異なる。