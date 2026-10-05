ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月6日、グランドメニューのデザートをリニューアルする。アメリカンダイナーらしさをより感じられる新商品とリニューアル商品を販売する。

今回は、アメリカの伝統的なデザート“コブラー”をビッグボーイ流にアレンジした「アップルコブラー」(539円)がグランドメニューに新たに仲間入り。サクサクのパイ生地にりんごのシロップ煮とシナモン香るカスタードを合わせ、バニラアイスとホイップを添えた一皿。仕上げにキャラメルソースやクランブル、シナモンパウダーがトッピングされており、刺激的なシナモンの香りや、りんごの甘酸っぱさと果肉感を存分に楽しむことができる。

また、既存のデザート商品も、アメリカンテイストを感じられる商品にリニューアル。「ブラウニーチョコファッジサンデー」(539円)は、ほんのり温かい濃厚なブラウニーに、バニラアイスやホイップ、ミックスナッツを合わせたアメリカンスタイルのサンデー。トップにはサクサクのチョコレースがのっており、別添えの温かいチョコソースをかければ、より濃厚なチョコの味わいを堪能することができる。

「NYチーズケーキ」(473円)は、濃厚でクリーミーなチーズケーキに、ブルーベリーやイチゴソース、ホイップを添えた一皿。ボトムに使用したクッキー生地のサクサクとした食感や、ブルーベリーの果肉感も楽しむことができる。

このほか、ブラウニーやベルギーチョコアイスを重ね、チョコホイップやチョコソースをトッピングした、チョコ尽くしのパフェ「THE チョコレートonlyパフェ」(429円)や、ベリーの甘酸っぱい風味とクランブルやブルーベリーの食感を楽しめる「4種ベリー クランブルサンデー」(385円)もラインアップされている。

販売は167店舗を予定している(9月16日時点)。テイクアウトでの販売は行わないとのこと。