ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は10月14日より、「濃ほうじ茶スウィーツフェア」を開催。「濃ほうじ茶パフェシェーキ」を含む新商品4品を期間限定で販売する。

同フェアでは、ほうじ茶ならではの香ばしさと程よい苦みを楽しむことができる、ほうじ茶フレーバーのシェーキ3品とミルクパイが登場。10月14日～11月上旬まで、一部店舗を除く全国のゼッテリアで販売される。

まずは、「濃ほうじ茶パフェシェーキ」(420円)。ほうじ茶の風味を濃く感じられるゼリーと、ほうじ茶フレーバーのシェーキに、口どけの良いホイップをトッピングしたデザートシェーキで、濃厚な味わいでぷるっとした食感のゼリーとなめらかなシェーキが調和し、ほうじ茶ならではの香ばしさと、程よい苦みを楽しむことができる。

また、ほうじ茶フレーバーのシェーキに、ほうじ茶ゼリーを合わせた「濃ほうじ茶ゼリーシェーキ」(390円)や、期間限定フレーバーのシェーキとして「シェーキ ほうじ茶」(S250円、M340円)もラインアップ。

さらに、香ばしくほろ苦い味わいの濃厚なほうじ茶ラテクリームと、コク深いミルククリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ「ほうじ茶ミルクパイ」(260円)もラインアップされている。

※なくなり次第販売終了となる。

※「濃ほうじ茶パフェシェーキ」「濃ほうじ茶ゼリーシェーキ」「シェーキ ほうじ茶」は、機器調整により販売していない場合がある。