パスタ専門店「ジョリーパスタ」は10月6日より、「秋冬グランドメニュー」を展開している。

今年の「秋冬グランドメニュー」では、素材や彩りにこだわった本格パスタをはじめ、肉料理、前菜、ピッツァ、ドルチェなど多彩なメニューが登場する。

まずは、「感動ボロネーゼ ～ゴロゴロ牛肉～」(1,309円)。粗挽きとさらに粗めに挽いた牛肉100%の挽肉を使用し、粗挽きとさらに粗めに挽いたものを組み合わせることで、牛肉の旨みやごろっとした肉感がアップ。本格的でありながらも親しみのある味わいの一品で、エレガントな風味が特長の赤ワイン「キャンティ」とのペアリングがおすすめ。

また、ガーリックとオイルの風味豊かなパスタに、スモークサーモンの旨みとルッコラのほろ苦さ、ミニトマトの程よい酸味が調和した「感動ペペロンチーノ ～スモークサーモンとルッコラ～」(1,199円)が新登場。おすすめのペアリングは、白ワインの「マンドルラ」。

さらに、醤油ソースで仕上げた全粒粉パスタに、有頭エビや殻付きあさり、ベビーホタテ、イタヤ貝、紫イカなどを贅沢に合わせた「全粒粉パスタ 海の幸のバター醤油」(1,419円)もラインアップ。全粒粉パスタは、一般的なパスタと比較して食物繊維を1.5倍含んでいる。なお、食物繊維量は「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」の「マカロニ・スパゲッティ類 乾」の数値との比較。

肉料理では、コトコト煮込んだ「牛肉の赤ワイン煮込み」(1,089円)が登場。ほろりと崩れるようなやわらかな食感で、ごろっとした牛肉と芳醇な赤ワインソースが織りなす本格的な味わいに。牛肉やマッシュポテト、ブロッコリー、付け合わせのパンにソースを絡めていただくのがおすすめの一皿。

「鴨のコンフィー」(1,089円)は、ローズマリーなどの風味づけをした鴨肉を、皮目にガーリックオイルを塗って香ばしく焼き上げた一皿。お好みでレモンを搾ってさっぱりと。

前菜では、イカスミの旨みが詰まったお手頃サイズのライスコロッケ「イカスミのアランチーニ」(495円)が登場。さらに、揚げたアジをビネガーなどに漬け、野菜と共に盛り付けたマリネ風の前菜「アジのエスカベーシュ」(495円)、カルパッチョ、熟成サラミ、アジのエスカベーシュ、サクサクチーズを盛り合わせた「アンティパストミスト ～前菜4種盛り～」(759円)も用意されている。

ピッツァには、生地にトマトソースを塗り、舞茸やひらたけ、スライスベーコン、半熟卵をのせて焼き上げた「ピッツァ・ビスマルク」(1,089円)と、2種類の味が楽しめる「ピッツァ・ハーフ&ハーフ プレミアムマルゲリータ&ビスマルク」(1,309円)がラインアップされている。

また、食後やティータイムにぴったりのイタリアンドルチェもラインアップ。ふんわりとしたフレンチトーストにクリームチーズとたっぷりのはちみつを合わせた「イタリアンフレンチトースト」(649円)をはじめ、イタリアンフレンチトーストに、オレンジやパイン、ミックスベリーを添えた「イタリアンフレンチトースト ～フルーツ添え～」(869円)、イタリア・トスカーナ地方生まれの伝統的なドルチェ「ズコット」をジョリーパスタ流にアレンジした「ズコット ショコラ」(539円)を楽しむことができる。