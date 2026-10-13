ファミリーレストラン「ココス」は10月13日より、「マロンフェア」を開催している。

本フェアでは、マロンの上品な甘さを、チョコの濃厚な味わいやカシスシロップの甘酸っぱさが引き立てるデザート5品が登場する。

イタリア栗と砂糖のみを使用し、栗のこっくりとした甘さを引き出したマロンペーストをしぼったパフェやモンブランのほか、タルトをのせた贅沢なグラスパフェ、渋皮栗のアイスや栗渋皮煮をトッピングしたクレープなどがラインアップされており、空港店舗を除く全国の「ココス」にて販売され、12月上旬に販売終了予定となっている。

マロンとチョコのパフェ

イタリア栗と砂糖のみを使用したマロンペーストと、つややかな栗渋皮煮がトップを飾り、マロンペーストの下には上品な甘さの渋皮栗アイスが。食べ進めていくと、ホイップや濃厚な生チョコ、クラッシュマロングラッセ、サクサク食感のメレンゲ、チョコフレーク&フィアンティーヌなどが、多彩な食感と味わいのハーモニーを織りなす。下層には濃厚なチョコプリンと、爽やかな酸味のカシスシロップを重ねている。

最後はすっきりとしたコーヒーゼリーで締めくくる、少し大人な味わいのパフェとなっている。価格は1,419円。おすすめのペアリングは、フルーティで華やかな「ラ・フランス&アップルティー」。

～カシス香る～イタリア栗のしぼりたてモンブラン

イタリア栗と砂糖のみを使用し、栗本来のこっくりとした甘さと香りを引き出したマロンペーストを、たっぷりしぼったモンブラン。マロンペーストの下にはさくさくパイやバニラアイス、甘酸っぱいカシスシロップが隠れており、モンブランの周囲には、サクサク食感のメレンゲや上品な甘さのクラッシュマロングラッセ、香り豊かな生チョコが散りばめられている。価格は759円。スモーキーな香りと渋みの少ない味わいが特長の「キームン」とのペアリングがおすすめ。

マロンとタルトのグラスパフェ

チョコブラウニーとカスタードクリームのタルト、パフェの2つを楽しめる贅沢なデザート。中層には、渋皮栗アイス、カットスポンジ、栗渋皮煮、ふわとろホイップを重ね、さらに、フェアトレードコーヒーを使用したコーヒーゼリーで、すっきりとした後味に仕上げられている。価格は979円。爽やかでキレのある香りの「ウバ」とのペアリングがおすすめ。

マロンのもちもちクレープ

ホイップを包んだもちもちのクレープに、渋皮栗アイスや栗渋皮煮などをトッピングした一皿。上品な甘さのクラッシュマロングラッセや、サクサクとしたチョコフレーク&フィアンティーヌが味わいや食感にアクセントを加えている。価格は649円。爽やかで華やかな香りの「ダージリン」とのペアリングがおすすめ。

ミニ! マロンパフェ

上品な甘さのマロンと濃厚な味わいのチョコがマッチする、食後にもぴったりなサイズのパフェ。栗渋皮煮や生チョコ、キャンディングアーモンドがトッピングされており、優しい甘さの渋皮栗アイスに、濃厚なベルギーチョコアイスやチョコプリンが合わさった、奥深い味わいに。さらに、コーヒーゼリーですっきりとした後味に仕上げられている。価格は539円。