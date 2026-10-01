ファミリーレストラン「ココス」は10月1日より、「季節のグルメ～きのこ～」を開催している。

「季節のグルメ～きのこ～」では、香り豊かなきのこを存分に楽しめる包み焼きハンバーグとタコサラダが登場。

「ポルチーニ香るたっぷりきのこの包み焼きハンバーグ」は、包みを開けた瞬間にポルチーニの芳醇な香りが広がる、秋にぴったりの一品。素揚げすることで旨みを引き出した舞茸やぶなしめじ、えのきをたっぷり使用しており、ポルチーニの香りとともに、きのこやハンバーグ、燻製ベーコンの旨みが織りなす贅沢な味わいを堪能することができる。

価格は1,419円、ライスまたは石窯パン付きは1,529円。また、テイクアウト用の「ポルチーニ香るたっぷりきのこの包み焼きハンバーグ弁当」(1,501円)も用意されており、ネット注文では10%オフの1,351円で購入することができる。

さらに、ココスの人気メニュー“カリフォルニアタコサラダ”にきのこを合わせ、秋らしく仕上げたメキシカンサラダ「秋のきのこタコサラダ」もラインアップ。ザクザクとしたシェルなど、食材の多彩な食感を楽しめる。価格は594円。

いずれも10月1日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。11月中旬(予定)まで販売される。