メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ ASURADA』より「サイバーフォーミュラコレクション-HE-DX 新世紀GPXサイバーフォーミュラASURADA ゼニスアスラーダ AKF-S0/G ロールアウトセット」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年6月発送予定。

2027年6月発送予定「サイバーフォーミュラコレクション-HE-DX 新世紀GPXサイバーフォーミュラASURADA ゼニスアスラーダ AKF-S0/G ロールアウトセット」(16,500円)

「サイバーフォーミュラコレクション -Heritage Edition-」シリーズに、新作ショートアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラASURADA』より、「ゼニスアスラーダ AKF-S0/G」が、シェイクダウン時の白を基調としたカラーで登場。

「C.F.C -Heritage Edition-」シリーズらしく、本体各所には実際のレースマシンを彷彿とさせる細かいマーキングを施し、マシンとしてのリアリティを追求。DXと銘打った本商品では、マシン本体や、専用ディスプレイケースのほかに、銘板調ホイルステッカー、金属製銘板プレートが付属している。

さらに、新作ショートアニメ発表と「ゼニスアスラーダ AKF-S0/G」のロールアウトを記念して、本作製作発表時にリリースされた、重田智氏による「ゼニスアスラーダ AKF-S0/G」のイラストの重厚感ある①イラストアクリルブロック、ドライバー、作品ロゴ、チームエンブレム等を含む②アクリルスタンドセット、公式設定資料や映像制作陣のインタビューが載った③ミニブックなど、超豪華仕様のセットとなっている。

映像本編にて新たな姿で走り抜ける「ゼニスアスラーダ AKF-S0/G」の“ロールアウト”を本商品でいち早く堪能したい。

(C)SUNRISE