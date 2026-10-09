バンダイは、『仮面ライダーゴースト』より「CSM ムゲンゴースト眼魂＆闘魂ブースト眼魂セット」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年10月10日(土)16時から予約受け付けが開始となり、2027年3月発送予定。

『仮面ライダーゴースト』に登場する、主人公・仮面ライダーゴーストのパワーアップフォーム「闘魂ブースト魂」に変身するためのアイテム「闘魂ブーストゴースト眼魂」と、最強フォーム「ムゲン魂」に変身するためのアイテム「ムゲンゴースト眼魂」がセットになり、大人向けなりきりブランド「COMPLETE SELECTION MODIFICATION(CSM)」シリーズに登場。

本商品は、単体で起動音や天空寺タケル(演：西銘駿)の台詞が鳴るほか、別売りの「CSMゴーストドライバー」と連動。セットしてゴーストドライバーのレバーやボタンを操作することで、変身音・必殺技音・台詞など様々な音声が発動する。

「闘魂ブーストゴースト眼魂」は、映画『仮面ライダー×仮面ライダー ゴースト＆ドライブ 超MOVIE大戦ジェネシス』に登場した「トウサンゴースト眼魂」としても使用することが可能。DX版では再現できなかった「仮面ライダーゴースト トウサン魂」への変身遊びをすることができる、初のアイテムとなる。

「ムゲンゴースト眼魂」は、CSMゴーストドライバーにセットすることで発動する音声として、天空寺タケルの劇中の様々な台詞が聞けるほか、劇中の特定の話数で行われた連続必殺技や、劇場版の大スケールの必殺技音なども収録しており、CSMゴーストドライバーをより深く楽しむことのできるアイテムとなっている。

(C)石森プロ・東映