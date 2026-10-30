バンダイは、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ シャークラー」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年4月発送予定。

『ビーロボカブタック』に登場する人気ビーロボ「シャークラー」が、現代仕様の「RE:スーパーチェンジ」シリーズでよみがえる。

本商品は、劇中同様にノーマルモードからスーパーモードへの変形機構を搭載。サメをモチーフとした特徴的なフォルムから、迫力あるスーパーモードへと変形し、作品の世界観を存分に楽しむことができる。

さらに、本シリーズならではの構造刷新により可動性能を大幅に向上。下半身部分を大型改修することで、劇中さながらの力強いポージングやアクションシーンの再現が可能。シャークラーらしい躍動感あふれるポーズを演出できる。

また、豊富なオプションパーツも付属。シャーブラシ、サメガネ、フカヒレイザーなど劇中を彩った装備パーツを収録し、多彩な遊びを再現できる。頭頂約160mmの存在感あるサイズで立体化された、ビーロボカブタックファン待望の決定版アイテムとなっている。

(C)東映