『カードキャプターさくら クリアカード編』の魅力を詰め込んだ「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」が、ローソンにて11月6日より順次発売される。

一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～

今回の目玉となるのは、『クリアカード編』のオープニング衣装をまとった木之本さくらのフィギュア。華やかな衣装とさくらちゃんらしい可憐な魅力を丁寧に再現したアイテムとなっており、ファン必見の仕上がりとなっている。

A賞 木之本桜 フィギュア-クリアカード編-

さらにラインナップには、作品の世界観を感じられる実用アイテムも多数登場。クロウカードブックをモチーフにした小物入れや、友枝小学校の制服をイメージしたポーチなど、『カードキャプターさくら』らしいデザインが魅力だ。普段使いしやすいアイテムながら、コレクション性も高く、ファンなら思わず手に取りたくなる内容となっている。

B賞 クロウカードブック小物入れ

C賞 友枝小学校制服ポーチ

D賞 ゆらゆらフェイスグラス

ラストワン賞は、「木之本桜 フィギュア-クリアカード編-ラストワンver.」。

ラストワン賞 木之本桜 フィギュア-クリアカード編-ラストワンver.

本くじは全国のローソンなどで取り扱われ、メーカー希望小売価格は1回750円。数量限定での展開となるため、気になる人は早めにチェックしておきたい。

商品概要

商品名：一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～

発売日：2026年11月6日より順次発売予定

価格：1回750円

取扱店：ローソンほか

なくなり次第終了

(c)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK