BANDAI SPIRITSは、TVアニメ『ONE PIECE』に登場する「クロスギルド」のメンバーを立体化した「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM クロスギルド」の予約受付を、プレミアムバンダイにて10月9日14時より開始した。価格は22,000円。

「ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア PREMIUM クロスギルド」

本商品は、TVアニメ『ONE PIECE』でバギーが率いる組織「クロスギルド」のメンバーたちを、ワールドコレクタブルフィギュアシリーズで商品化したセット商品。

ラインアップは、バギー、クロコダイル、ジュラキュール・ミホーク、アルビダ、カバジ、モージ、リッチー、Mr.1(ダズ・ボーネス)、Mr.3(ギャルディーノ)に加え、クロスギルドマークを含む全10種。各キャラクターはワールドコレクタブルフィギュアならではのコンパクトなサイズで立体化されており、並べて飾ることでクロスギルドの世界観を楽しめる。

また、ミホークとクロコダイルには専用の椅子パーツが付属。両キャラクターの存在感や貫禄を再現した仕様となっている。

価格は22,000円。セット内容は塗装済み完成品フィギュア10体と専用台座10個で、サイズは約6～8cm。予約受付は10月9日14時より開始し、2027年3月発送予定としている。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション