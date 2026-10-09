バンダイスピリッツは、『仮面ライダーカブト』より「CSMカブトゼクター＆ハイパーゼクターver.2」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてより現在予約受付中、2027年4月発送予定。

今年20周年を迎え、11月6日より新作映像作品が劇場公開される『仮面ライダーカブト』より、大人のための変身ベルトシリーズ「COMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）」から「CSMカブトゼクター&ハイパーゼクターver.2」が登場。過去に発売されたCSMカブトゼクターを設計・金型から見直し、外観・音声仕様を大幅にアップデートした。

カブトゼクターver.2は飛行状態用の羽根パーツへの差し替えギミックを搭載。音声面では、12種のBGMや様々なバリエーションの変身音・効果音を収録。楽曲を鳴らしながらの変身・必殺技遊びで作品の世界観に没入する楽しみ方ができる。

Ver.2最大の特徴は、各ガジェットとの通信連動を実装している点であり、クロックアップ用サイドバックルから「クロックアップ」の音声を発動すると、カブトゼクター側からクロックアップ中の音声が鳴り、そのまま必殺技「ライダーキック」の音声を発動すると、必殺技終了とともに「クロックオーバー」の音声が鳴る仕様を搭載している。これにより、より劇中演出に近しいアクションが楽しめるようになっている。

ハイパーゼクターver.2は劇中に合わせてver.1からサイズ・外観すべてを変更し、カブトゼクターと並べられるサイズまで拡大。仮面ライダーカブト ハイパーフォームへの変身音・ハイパークロックアップ音を収録しているほか、仮面ライダーガタック ハイパーフォームの変身音や、仮面ライダーコーカサスに関する音声も収録している。

ハイパーゼクターver.2はカブトゼクターver.2と通信連動し、ハイパーフォーム状態を認識して必殺技音声が変化するなど、完全新規で作り直したからこそ実装されたギミックを多く搭載している。

また、新作映像・Ｖシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』に登場する仮面ライダーアトラスの変身アイテム「CSMアトラスゼクター」（別売り）を本商品のベルト帯に装着して変身遊びをすることが可能となっており、『仮面ライダーカブト』の新たな世界観をより楽しめる商品となっている。

(C)石森プロ・東映