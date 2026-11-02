タカラトミーは12月26日より、「tomica VIEW コンビニエンスストア セブン-イレブン」と「tomica VIEW 小型駐車場(自動販売機付)」を発売。10月30日より、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付を開始している。

「tomica VIEW(トミカ ビュー)」は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けプレイセットシリーズ「tomica+(トミカプラス)」から誕生した、“リアルな日本の情景”をモチーフにした情景ジオラマの新シリーズ。近年、ホビーを楽しむキダルト層の拡大を背景に、大人がミニカーを収集・ジオラマに展示して楽しむスタイルや、海外でも親しまれているJDMカルチャーに着目し、12月より新たに展開する。

その第1弾として12月26日、「tomica VIEW コンビニエンスストア セブン-イレブン」と「tomica VIEW 小型駐車場(自動販売機付)」が全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等に登場。これに先立ち、10月30日より、「タカラトミーモール」にて予約受付が行われている。

「tomica VIEW コンビニエンスストア セブン-イレブン」(7,150円)

「tomica VIEW コンビニエンスストア セブン-イレブン」(7,150円)

「tomica VIEW コンビニエンスストア セブン-イレブン」は、「店頭のぼり」「室外機」「買い物客(フィギュア)」「看板」「駐車場」などの店外の情景と、「実際の店舗に近づけた商品陳列・レジ・コーヒーマシーン・ポスター」や「商品を陳列しているスタッフ」などで店内を再現したセット。2種類のLEDライト(店内用・内照式看板)を使い分け、よりリアリティのある夜のコンビニを再現。店舗から漏れる光が車体に映り込み、雰囲気のある展示を楽しむことができる。店外サイズがW324mm×H106mm×D283.5mmで、価格は7,150円。

「tomica VIEW 小型駐車場(自動販売機付)」(3,300円)

「tomica VIEW 小型駐車場(自動販売機付)」(3,300円)

「tomica VIEW 小型駐車場(自動販売機付)」は、「自動販売機」「ゴミ箱」「飲み物を選ぶ人(フィギュア)」「看板(月極駐車場・ポイ捨て禁止)」「砂利をイメージした地面」「少し削れているブロック塀」などがセットに。レイアウトが変えられる自動販売機にはLEDが搭載されており、光を透過させながら飲み物のデザインを細やかに再現。夜の街角にある自動販売機をイメージしたLEDカラーがリアルな情景を演出し、フィギュアやトミカと組み合わせると、さまざまなシーンが広がる。サイズはW162mm×H41mm×D222.7mmで、価格は3,300円。

なお、発売に先駆け、トミカファンが集うイベント「TOMICA OWNERS MEETING」にて先行展示も行われる。東京と大阪の2会場開催となっており、開催期間は、東京が12月4日～6日、大阪は12月25～27日となっている。イベントの詳細およびチケット予約はイベント公式サイトから。

(C)TOMY