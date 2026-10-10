スズキ初の軽乗用EV「e SKY」には、どんな純正アクセサリーが用意されるのか。純正アクセサリーを組み合わせたスタイル提案「MILD SPORTY」を装着した実車を見ながら担当者に話を聞いてきた。

  • スズキ「e SKY」純正アクセサリー装着車

    スズキ「e SKY」純正アクセサリー装着車

スズキ「e SKY」の写真を一気に見る

クォーターガーニッシュで個性を発揮!

スズキは「e SKY」向けとして、純正アクセサリーを組み合わせたスタイル提案の「MILD SPORTY」と「neo future」を用意する。

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    「MILD SPORTY」スタイルの「e SKY」

スズキの純正アクセサリー担当者によると、「MILD SPORTY」は「ピンクとブルーのポップなアクセントで日常生活をもっと楽しく、移動をもっと自分らしくというコンセプトで提案」しているそうだ。

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    「neo future」は「ブラックとイエローの鮮烈なアクセントとエッジが効いたデザインで、未来を駆け抜けるようなワクワクする感じ」を提案したいという

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    「クォーターガーニッシュデカール」(7,700円)はCピラーの後ろのパネルに貼る純正アクセサリー。スズキ初の軽乗用EVなので「01」としたそうだ

注目したいのは「クォーターガーニッシュ」(1万3,200円)というアイテムだ。これの有無で見た目の印象がガラリと変わる。

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    「クォーターガーニッシュ」でCピラーの後ろのパネルの色を変えられる。ボディ色との組み合わせは豊富だ。この上から「クォーターガーニッシュデカール」を貼ることも可能

e SKYの最上級グレード「X」では、Cピラーの後ろのパネルがボディ同色となる。その部分の色を変えられるのが「クォーターガーニッシュ」だ。色の展開は全8色で、e SKYで選べる(ほぼ全ての)ボディカラーがそろっている。色の組み合わせで個性を発揮できるアイテムだ。例えば、ボディカラーが「ブルーイッシュブラックパール」のe SKYに「コーラルオレジメタリック」のクォーターガーニッシュを装着してみるのはどうだろう。黒にオレンジの差し色は、かなりオシャレな仕上がりになるのでは?

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    「X」グレードのCピラー後方はボディ同色が基本。この部分の色を「クォーターガーニッシュ」で変えられる

e SKYの商品コンセプトは「Easy to Switch」。つまり、ガソリン車から違和感なく乗り換えられることを目指したクルマだ。そんな背景もあってか、内外装は奇をてらわず、ことさらに「EVであることの先進性」を強調するでもなく、はっきり言えばかなりシンプルだ。こういうクルマだからこそ、エクステリアの雰囲気を変えられるアクセサリーが「映える」のではないだろうか。

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    インテリア用の純正アクセサリーを装着した車内

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    センターコンソールやシフトゲートパネルなどをピアノブラックに変えるアクセサリーを装着すれば、車内の上質感と統一感を演出できる

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    スズキ初採用となる「モノマテリアルフロアマット」は、ゴムや金属を使わず、ポリエステル100％で作っているのでリサイクルがしやすい。従来品に比べ40％も軽くできているそうなので、ほんのちょっとかもしれないが「電費」にもプラスの効果があるはずだ

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    充電関連の用品も充実。充電ケーブルリール(2万8,600円)はケーブルを自動で巻き取ってくれるので、クルマを充電する際にケーブルが地面を擦ることを防止できる。充電時に手が汚れる心配がないのは嬉しいポイントだ

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    「普通充電コネクターホルダー」(1万340円)は3桁のダイヤルロック付き。電気を盗まれる恐れがないとは言えないので、あれば安心なアクセサリーだ

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    「e SKY」の充電ケーブルは純正アクセサリーとなる(7ｍが6万5,450円、15ｍが7万9,200円)。軽EVには充電ケーブルが標準装備で付いてくるものと思い込んでいたのだが、日産自動車「サクラ」、ホンダ「N-ONE e:」、BYD「ラッコ」を調べてみると、どのクルマもアクセサリー設定となっていた

【写真】スズキ「e SKY」純正アクセサリー装着車

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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