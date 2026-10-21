はたらくクルマが好きな子どもはもちろん、クルマに詳しくない人でも楽しめるのが、神奈川県藤沢市にあるいすゞ自動車の施設「いすゞプラザ」だ。入館無料なのに本物のトラックに乗り込めて、日本最大級のジオラマも楽しめる。3世代で1日遊べるいすゞプラザの魅力を紹介しよう。

いすゞプラザってどんな施設?

いすゞプラザは2017年4月、いすゞ自動車が創立80周年の記念事業の一環として、藤沢工場の隣接地に開設した施設だ。

いすゞプラザ外観

館内には「『運ぶ』を支えるいすゞ」「いすゞのくるまづくり」「いすゞの歴史」の3つの展示エリアのほか、いすゞのオリジナルグッズなどを販売する「プラザショップ」やイベント会場として活用される「プラザホール」などを備える。授乳室やベビーカー置き場なども完備しているため、お子様連れも安心。館内での写真・動画撮影も、他の来館者の迷惑にならなければ基本的にはOKだ。

いすゞプラザのエントランス

1960年から共に歩んできた藤沢市といすゞ藤沢工場の歴史を年表で紹介するコーナーも

湘南台駅(東口3番バス停)といすゞプラザを結ぶ無料送迎バスを運行しているので、来館時には利用したい。2026年3月末にいすゞプラザ駐車場が閉鎖しており、提携駐車場もないので、クルマで行く場合は近隣の駐車場を利用する必要がある。

入館は無料だが、施設利用は完全予約制となる。来館の2営業日前までにホームページで予約が必要だ(当日・前日は不可)。週末や祝日、イベント開催時などは枠が埋まってしまうこともあるので、余裕を持って予約するようにしたい。

自衛隊で活躍するレア車も展示

ここからはいすゞプラザの見どころを写真と共に紹介していく。

1階のメイン展示は、『「運ぶ」を支えるいすゞ』だ。主にはたらくクルマの展示エリアとなっており、最新のバスやトラックを間近に見たり、実際に乗り込んだりすることができる。

このエリアでは、架空の街「いすゞ市」と660台のミニカーを使って1日の風景を再現し、暮らしといすゞの関わりを表現した日本最大級のジオラマ「いすゞミニチュアワールド」にも注目だ。

ジオラマの周囲には座席があり、モニターではジオラマ内ではたらくクルマの詳細が確認できる。毎時15分に始まるミニカーがいすゞ市を走る演出は必見だ。

大人もハマる体験コーナーの数々

2階は「いすゞのくるまづくり」と「いすゞの歴史」の2つの展示で構成される。

「いすゞのくるまづくり」では、トラックができるまでの工程を資料や模型などを用いた展示で学ぶことができる。

各展示には体験コーナーが用意されている。例えば「デザインスケッチ体験」は、トラック、ピックアップトラック、バスから1台を選んで、画面上で自由にカラーリングして、自分だけのオリジナルのクルマに仕上げることができるというもの。

他にも、いすゞプラザの前を通って江の島を目指すドライビングシミュレーターなど、ゲーム感覚で楽しめる体験コーナーも用意されている。

ドライビングシミュレーター

「いすゞの歴史」では、実際に走行できる状態にレストアされた貴重ないすゞのクルマや、代表的な歴代ディーゼルエンジンの実機などが展示されている。

3世代で楽しめそうなのが「ミニカー年表」だ。1/43スケールの模型を年代順に並べた立体年表で、モニターに用意された「車両デジタル年表」ではそれぞれのクルマの詳細が確認できる。「昔、このクルマに乗っていた」「街を走るこのクルマがかっこよかった」など、当時の思い出話に花が咲きそうだ。

お土産にいすゞのオリジナルグッズをゲットしよう!

全ての展示を見終えた後に立ち寄りたいのが、「プラザショップ」と「SAKURA cafe」だ。

「プラザショップ」では、いすゞオリジナルのアパレルアイテムやトミカなどが購入できる。

いすゞ車のトミカ

面白いのが、「はたらくくるま のせかえトラック」(2万円)だ。これは、いすゞが社会貢献活動の一環として取り組む富士山の森づくり活動「いすゞ・ハート&スマイル・プロジェクト」で出た間伐材を使って作った木製玩具で、他にも「はたらくくるまバランスタワー」や「木製ミニカー」を「いすゞの木のおもちゃシリーズ」として展開している。ぜひ手にとって、木の種類によって変わる香りや手触り、重さを楽しんでほしい。

ランチや休憩にぴったりなのが、いすゞプラザの隣に併設される「SAKURA cafe」だ。

天井の高い作りの店内は、大きな窓から陽の光を取り込んで開放的な雰囲気。天気のいい日はテラス席を利用するのもおすすめだ。

こちらが1934年から1974年までロゴや社章に採用されたさざなみマーク

いすゞのクルマや様々なコンテンツに触れながら1日遊べるいすゞプラザ。担当者に話を聞いたところ、イベント開催時や土曜・祝日は混雑するが、平日は比較的空いており、ゆっくりと館内を見て回れるとのことだった。近隣の方はもちろん、遠方から藤沢市を訪れる際には、変わり種のお出かけスポットとして検討してみてはいかがだろうか。

■Information

いすゞプラザ

【場所】神奈川県藤沢市土棚8

【開館時間】10:00～16:30 (受付15:30まで)

【休館日】日・月曜(祝日の場合は翌平日)、ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始