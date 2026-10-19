いすゞ自動車のクルマづくりや歴史を学べる「いすゞプラザ」では、時代を彩った名車の数々を見ることができます。今回は、いすゞの独自開発乗用車第1号となった6人乗りの高級セダン「ベレル」を取り上げます。

  • いすゞ「ベレル」

    いすゞ「ベレル」(本稿の写真は撮影：原アキラ)

ディーゼルエンジン乗用車のパイオニア

ベレルは1962年(昭和37年)に発売となった乗用車です。エンジンはガソリンとディーゼルがあり、写真の展示車両はディーゼルエンジン搭載モデルです。このクルマが日本初の量販ディーゼル乗用車であり、昭和37年度の「日本機械学会賞」を受賞しています。

フォーマルな4ドアセダンスタイルながら、当時では珍しい三角形のテールランプを採用するなど、特徴的なデザインも話題になりました。前後のベンチシートに6人がゆったりと座れるクルマで、タクシーとして利用されるケースも多かったといいます。

  • いすゞ「ベレル」

最大の特徴であるDL201型水冷直列4気筒2.0Lディーゼルエンジンは最高出力55PS、最大トルク12.3kgmを発生。トラック用ディーゼルエンジンのメーカーとして、いすゞが知見を盛り込んだエンジンでした。燃料噴射ポンプはボッシュ製。シリンダーブロックやクランクシャフト、コンロッドなどには最高級の素材を使用していました。

このディーゼルエンジンは、点火装置を必要としないシンプルな構造による高い信頼性と、軽油を使用する優れた経済性が評価され、冒頭で触れた日本機械学会賞の受賞につながりました。

  • いすゞ「ベレル」

ベレルのボディサイズは全長4,485mm、全幅1,690mm、全高1,493mm、ホイールベースは2,530mm、重量は1,230kg。すでに世に出ていたトヨタ自動車「クラウン」や日産自動車「セドリック/グロリア」など、国産大型乗用車に対抗すべく、いすゞが開発した意欲作でした。

「ディーゼル乗用車」のパイオニアとして日本の自動車史に名を残したベレルですが、エンジンの振動が大きかったこと、ATやフロアシフトの設定がなかったこと(全車コラム式MT)などが影響し、販売面では苦戦を強いられます。1966年には縦型4灯ヘッドライトと一般的な横長テールライトを装備したマイナーチェンジモデルが登場しましたが、1967年には生産を終了。後継の「フローリアン」にバトンタッチしました。

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原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

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