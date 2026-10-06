スズキは10月6日、同社初の軽EV(軽自動車の電気自動車)「e SKY」(イースカイ)を発表した。一充電走行距離は310kmで、価格は212万円から。発売は2026年11月16日を予定する。ガソリン車から違和感なく乗り換えられる“ちょうどいいEV”を目指したという。

スズキ初の軽EV「e SKY」はこんなクルマ! 写真を一気に見る

ガソリン車から違和感なく乗り換え可能?

e SKYはスズキが2025年の「ジャパンモビリティショー」に出展したコンセプトカー「Vision e-Sky」の市販モデルにあたる。スズキはすでにSUVタイプのEV「eビターラ」を国内で販売しているが、軽乗用EVはe SKYが初めてとなる。開発コンセプトは「Easy to Switch」。ガソリン車から乗り換えても違和感なく、通勤や通学、買い物、送迎といった軽自動車の日常使いをこなせるクルマを目指した。

ボディタイプはハイトワゴン。スズキの軽自動車でいえば、「ワゴンR」と同じタイプだ。「アルト」に比べれば背が高いが、「スペーシア」のような両側スライドドアではなく、普通のヒンジドアが付いている軽自動車である。

ボディサイズは全長3,395mm、全幅1,475mm、全高1,625mm、ホイールベースは2,460mm。プラットフォームはeビターラと同じ「HEARTECT e」で、バッテリーを床下に置くことでフラットなフロアとした。タイヤの切れ角を大きく取り、最小回転半径を4.4ｍと小さく抑えたのも特徴だという。

自慢の「電費」を実現できた理由

駆動用バッテリーは容量26kWhのリン酸鉄リチウムイオン(LFP)。車両重量は1,030kgとEVとしては軽く仕上げた。軽量化に加えて空力性能を突き詰め、交流電力量消費率は97Wh/kmを達成。「燃費」のEVバージョンである「電費」が極めて良好なEVだ。

e SKY発表会に登壇したスズキの鈴木俊宏社長は、ユーザーのEVに対する不安を払しょくするため「電費にはこだわった」と強調。国内乗用EVでNo.1となる交流電力量消費率97Wh/kmの電費により、「少ない電気でたっぷり走れる、ゆとりある航続距離」を実現したとする。

一充電走行距離はWLTCモードで310kmを実現。開発当初の想定値は230kmほどだったそうだが、そこから「1アイテムで1km延ばす×100個」を合言葉に各パーツの見直しを実施し、距離を延ばしたそうだ。モーターは最高出力47kW(64PS)、最大トルク133Nmで、インバーターと減速機を一体化したeアクスルを採用する。

充電は普通充電(3kW/6kW)と急速充電(50kW)に対応。充電口は運転席から降りてすぐ手が届く右リアに配置した。

インテリアには、スズキの軽として初めて10.1インチのディスプレイオーディオを採用している。

e SKYのグレードは「A」「G」「X」の3タイプ。価格は212万円～279万円だ。「A」は受注生産となる。国のCEV補助金56.8万円(2026年10月6日～2026年12月31日届出分)を使えば、実質的な負担は155万円程度からとなりそう。月間販売目標は1,000台だ。