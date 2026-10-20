トヨタ自動車「ヤリスクロス」は都市でも運転しやすいサイズが魅力で、登録から2年程度ならリセール率90％前後を維持する人気車種です。今回はヤリスクロスのリセールバリューや選ぶメリットなどを考察します。

日本のコンパクトSUV市場の現在

日本では、取り回しの良さと室内の広さを兼ね備えるコンパクトSUVが人気です。ホンダ「ヴェゼル」、トヨタ自動車「ライズ」、スズキ「フロンクス」などが、販売台数でしのぎを削っています。

「ヤリス」シリーズ初のコンパクトSUVであり、軽快な走りが人気のクルマが「ヤリスクロス」です。コンパクトカー「ヤリス」と同じプラットフォームながら、SUVならではの力強さと実用性が加わっています。

リセールはどのくらい?

ヤリスクロスのリセール率は高い水準を維持しています。ただし、グレードや特別仕様車か否かによって大きく異なるのも特徴です。

MOTA車買取によると、ヤリスクロスの2024～2026年式・走行距離3万km以内・修復歴なしの場合、リセール率の目安は以下のとおりです。

ハイブリッドZ ウルバーノ：105.0％

Z ウルバーノ：101.2％

X：99.6％

ハイブリッドZ：94.1％

Z：92.0％

ハイブリッドGRスポーツ：91.9％

Z 4WD：91.7％

ヤリスクロスの「Z ウルバーノ」は、2025年2月に発売となった上級「Z」グレードベースの特別仕様車です。主な違いは、専用のブラック加飾などによる都会的で引き締まった外観デザインです。

「Z ウルバーノ」は2026年3月の一部改良後に注文が集中。2トーンカラーの生産終了もあり、現在は事実上の販売終了状態となっています。プレミア性もあるため、リセール率が100％を超えています。

上級の「Z」グレードや「GRスポーツ」などもリセール率は高い傾向で、90％超えを記録しているモデルもあります。

ヤリスクロスを選ぶメリット

ここからは、ヤリスクロスに乗るメリットを紹介していきます。

日本の道路に適したサイズ

ヤリスクロスのボディサイズはグレードによって若干異なりますが、ZやGなどの場合は以下のとおりです。

全長：4,180mm、全幅：1,765mm、全高：1,590mm

上記のように全幅が小さいので、日本の狭い道路や駐車場でも扱いやすいのが特徴です。機械式駐車場での高さ制限には注意が必要ですが、平面駐車場などではコンパクトさが有利になります。

取り回しが良好

クルマの取り回しの良さを示す「最小回転半径」は5.3ｍとなっています。一般的なコンパクトカーとほぼ同等であり、車庫入れや切り返し・Uターンがしやすいクルマです。

混雑したショッピングモールやサービスエリアの駐車場、細く入り組んだ路地でもストレスを感じにくいでしょう。

室内が広い

室内はすべてのグレードで共通のサイズです。

室内長：1,845mm、室内幅：1,430mm、室内高：1,205mm

荷室空間は収納力に優れていて、大きな荷物も余裕で積み込めます。乗車定員は5名で、5名乗車時も荷室空間を確保できます。

燃費性能が良い

ヤリスクロスはトヨタが得意とするハイブリッド技術により、低燃費を実現しています。現行モデルの1.5Lハイブリッドは「Z」グレードで27.8km/L、「X」グレードで30.8km/Lと高い数値を記録しています。

ガソリン車もWLTCモードで17.6～18.9km/Lであり、ガソリン車としては優秀です。

ヤリスクロスはこんな方におすすめ

ヤリスクロスの特徴を踏まえると、以下の方に向いているといえます。

運転に慣れていない方

ガソリン代を抑えたい方

アウトドアやレジャーも楽しみたい方

普段の街乗りからアウトドアまで幅広く活躍するコンパクトSUVです。「Z」などのリセールバリューも良好であり、売却まで踏まえてコスパを考えると魅力的な1台です。