スズキが同社初となる軽乗用EV(軽乗用車の電気自動車)「e SKY」を発売する。このクルマ、いわゆる「軽ハイトワゴン」というタイプだが、スズキはなぜ、同社で売れ筋の「スペーシア」のような、両側スライドドアの付いた「軽スーパーハイトワゴン」のEVにしなかったのだろうか。

内外装も走行シーンも! スズキ「e SKY」の写真を一気に見る

売れている車種からEV化しなかった理由とは?

軽自動車市場で最も売れている車種は、全高が高くて後席の両側にスライドドアが付いている「軽スーパーハイトワゴン」だ。日本の新車販売市場で年間No.1の座をキープしているホンダ「N-BOX」が、同車種の代表的なモデル。さまざまな軽自動車を手掛けるスズキのラインアップにおいても、軽スーパーハイトワゴンの「スペーシア」が最も売れている。ところがスズキは、同社の軽でいえば「ワゴンR」と同じタイプの「軽ハイトワゴン」で軽乗用EV市場に参入した。

いちばん売れている車種を最初にEV化した方が、販売台数が伸びてビジネス的にはよさそうな気がするのだが、なぜスズキはそうしなかったのか。e SKY発表会でスズキの商品企画担当に聞いたところ、こんな話が聞けた。

「まずはスズキとしてベーシックな、幅広いお客様にお使いいただけるパッケージングを考えまして、(軽乗用EV)第1弾をこの形としました。ゆくゆくはスペーシアであったり、ハスラーであったりといったような、いろいろなモデルでEVの導入を検討しております」

若い人から年配の人まで、幅広いユーザーに使ってもらえるベーシックな軽自動車。これを目指した結果がハイトワゴンの「e SKY」なのだという。

さらにいえば、全高をもっと高くして両側に電動スライドドアを付けてしまうと、ユーザーがEVに対して抱く不安要素、具体的には「価格」と「航続距離」の面で「どうしても、不利方向にしか行かない」というのが、スズキ商品企画担当のコメントだ。

具体的にいうと、全高を高くするとクルマを前から見たときの面積が広がるので、その分、空気抵抗も大きくなる。いわゆる「空力」に悪い影響を及ぼすことになるわけだ。そうすると、ガソリン車でいえば「燃費」のような指標(EVなので、よく「電費」と呼ばれる)が悪化してしまう。もちろん、全高を高くしてスライドドアを付けるとクルマが重くなるので、それも電費にはマイナス要素。当然、価格も上がってしまう。

「EVに対する不安感を取り除くことを考えたとき、(e SKYの)このサイズは小さすぎず大きすぎず、まさに『ちょうどいい』ところがここだろう、と考えました」とスズキの商品企画担当者。なるほど、納得だ。

個人的には、ハスラーのEVバージョンに対する期待も大いに膨らんだ次第だ。