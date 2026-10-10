少しずつ肌寒い日が増えてきて、すっかり秋めいてきましたね。ようやく“食欲の秋”到来です。美味しい旬の食材が出回るこの季節、おうち晩酌が何よりの楽しみという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、10月にビールへと生まれ変わった新「金麦」シリーズ3種と、それぞれにぴったり合う秋の手料理を実際に合わせて堪能してみました。どれもスーパーで買える食材でパパッと作れるものばかり。秋の晩酌の参考にしてみてくださいね。

【金麦 糖質75％オフ】×「秋鮭とまいたけのバターホイル焼き」

まずは、すっきり軽やかな「金麦 糖質75％オフ」から。これに合わせたのは、秋の定番「秋鮭」と「まいたけ」です。今回はこちらの食材をホイル焼きで楽しんでみました。バターもたっぷりトッピングします。

ホイルを開けた瞬間に広がる、バターのコクのある香りとまいたけの芳醇な香り。脂ののった秋鮭の旨味を、糖質75％オフのすっきりとした後味が心地よく引き締めてくれます。

「濃厚なバターのコク」の後に「すっきりした金麦」を流し込むこのループ、箸もグラスも止まりません……。糖質オフだから、罪悪感なく楽しめるのも嬉しいポイントです。

定番の【金麦】×「ジャガイモのチーズガレット」

続いては、おなじみの青いパッケージ「金麦」。ひと口飲んで驚いたのが、その「満足感」の進化です。麦の贅沢な味わいと、ビールらしい飲みごたえがグッとアップしています。

この王道の1本には、大人も子どもも大好きな「ジャガイモのチーズガレット」をあわせてみました。

千切りにした旬のジャガイモをカリカリに焼き上げ、チーズの塩気とコクをプラスしたガレット。この香ばしさ、そしてチーズによるコクが、新「金麦」の豊かな麦の旨味と最高の相性を見せてくれます。

ガレットのサクサク・モチモチ食感を楽しみ、新しくなった金麦をごくごくと喉に滑らせる。これぞ「おうち居酒屋」の最高峰。シンプルだけど贅沢な時間が広がります。

【金麦 豊潤】×「根菜と鶏肉の甘酢あんかけ」

最後は、より深いコクを楽しめる「金麦 豊潤」。麦の香ばしさと洗練された深みが加わった飲みごたえのあるひと品です。

そして、このずっしりとしたコクに負けないお相手として、「根菜(れんこん、にんじん)と鶏肉の甘酢あんかけ」を用意しました。

れんこんのシャキシャキ感、にんじんの甘み、そしてジューシーな鶏肉に、とろ〜り絡まる甘酢あん。この「甘酸っぱさ」と「素材の力強い旨味」が、「金麦 豊潤」のまろやかで奥深いコクと見事に調和します。

お互いの濃厚な旨味を引き立て合うので、ひと口ごとの満足感がとにかく素晴らしい。じっくりと秋の夜長を過ごしたい日にぴったりな、大人なペアリングです。

新しくなった「金麦」で、秋の食卓をもっと楽しく！

特別な日の外食もいいけれど、自分で作った手料理と、新しくなった金麦を合わせるおうち時間は、何にも代えがたい癒しのひとときになります。ぜひお気に入りの秋の味覚と一緒にペアリングしてみてください。