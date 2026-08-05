キリンシティは8月7日より「ビールを、もっと美味しく、もっと楽しく。」をコンセプトにする新業態の「ソソギタテ 日比谷OKUROJI(オクロジ)店」をオープンする。スタイルの異なる『キリン一番搾り』を楽しめるほか、燻製小皿、オリジナルサワーなども提供。またランチメニューにも対応する。

どんな店舗になっている?

JR有楽町駅と新橋駅の高架下に約300メートル続く商業施設、日比谷OKUROJI。その一角に「ソソギタテ 日比谷OKUROJI店」がオープンする。店内の席数は58席(うちカウンター8席)で、店外にもSTANDを6席用意。営業時間は、月～土が11:30～23:00(L.O.閉店の30分前)、日祝が12:00～22:00(L.O.閉店の30分前)。

ソソギタテ 日比谷OKUROJI店(東京都千代田区内幸町一丁目7番1号、日比谷OKUROJI H02区画)

キリンシティの田中賢了社長は「当社が1983年の創業以来、培ってきたビールの提供技術や商品開発力を活かしたブランドに育てていきます。ビールが最もおいしく感じられる“注ぎたて”の瞬間を直感的に想起できる名称としました」と意気込む。

ビールの注ぎたての瞬間をイメージさせる店名とロゴ

同店では、Totonoi(トトノイ)、Ajiwai(アジワイ)、Soukai(ソウカイ)の3種類の『キリン一番搾り』を提案する。

Totonoi(トトノイ)は、注ぎたての状態を丁寧に整えた、最初の一杯におすすめのビール。唇に触れるなめらかな泡とバランスの取れた味わいが、自然と身体になじんでいく。

薄はりタンブラーで提供するTotonoi

Ajiwai(アジワイ)では、注ぎの仕上げで高い位置からビールを落とすことで適度に炭酸を調整。バランスのとれた味わいの一杯で、ほどよいコクとまろやかさが広がり、飲むほどに奥行きが感じられる。

一番搾りタンブラーで提供するAjiwai

Soukai(ソウカイ)は、きりっと冷えた生ビールをのどで楽しむ、爽快で軽やかな飲み口。きめ細かな泡が心地よい。最初の一杯、あるいは気分を切り替えたいときにもぴったり。

一番搾りジョッキで提供するSoukai

ソソギタテのターゲットは、30代のビジネスパーソン、夫婦、カップル層。現行のキリンシティでは料理重視、ハレの日の特別感を大事にしているが、ソソギタテではドリンク重視の、カジュアルな日常使いにちょうど良い店舗にしていく。「皆さんの生活導線のうえにある、気軽に立ち寄っていただける拠り所にしていきたい」と田中社長。

「ビールは注がれた瞬間から変わり始めます。香りも泡も温度も、同じ瞬間は二度と戻りません。ソソギタテでは、その一瞬を思い切り楽しんでもらえれば。仕事の仲間と語らうのもよし、ひとりで自分時間を過ごすのもよし、ただの飲みではなく『大人の息抜き』ができる贅沢な空間にしていきます」(田中社長)

一杯ごとの個性や味わいの違いを楽しめる新たなビア体験を提供する

このあと、ソソギタテ 日比谷OKUROJI店の増田陽平店長がフードメニューを紹介した。

メインとなるのは燻製小皿。増田店長は「良いものを少しずつ、をコンセプトにした商品構成になっています」と紹介する。ソソギタテの冷燻盛り合わせでは、肉・魚介・乳製品など、素材に合わせた技法で香り付けした単品メニューから3種類を選んで盛り付ける。

高い注文率を想定する燻製小皿

Cold Dishとしてサラダのほか、ビールのつまみになる『イブシタテ! ローストビーフ』のような料理を提供する。

Cold Dishのラインナップ

Warm Dishとして、燻しアヒージョ、燻製カマンベールとふわとろたまご、ビール蒸しのムール貝などを提供。

Warm Dishのラインナップ

Mealでは、ペペロンチーノ、カルボナーラなどのパスタを提供。また「ビールのおつまみになるデザート」(増田店長)として『小岩井レーズンバターどら焼き』などのスイーツも用意する。

Mealのラインナップ

ランチタイムには『スパイシータコライス』『ローストビーフ丼』などの肉丼ランチを提供する。「忙しいオフィスワーカーの、早く食べたい、満足したいというニーズには、ひと皿でしっかり楽しめるワンプレートランチで応えていきます」と増田店長。「お昼からも、たくさんのお客様にご来店いただければ」と説明した。