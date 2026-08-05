キリンシティは8月7日より「ビールを、もっと美味しく、もっと楽しく。」をコンセプトにする新業態の「ソソギタテ 日比谷OKUROJI(オクロジ)店」をオープンする。スタイルの異なる『キリン一番搾り』を楽しめるほか、燻製小皿、オリジナルサワーなども提供。またランチメニューにも対応する。
どんな店舗になっている?
JR有楽町駅と新橋駅の高架下に約300メートル続く商業施設、日比谷OKUROJI。その一角に「ソソギタテ 日比谷OKUROJI店」がオープンする。店内の席数は58席(うちカウンター8席)で、店外にもSTANDを6席用意。営業時間は、月～土が11:30～23:00(L.O.閉店の30分前)、日祝が12:00～22:00(L.O.閉店の30分前)。
キリンシティの田中賢了社長は「当社が1983年の創業以来、培ってきたビールの提供技術や商品開発力を活かしたブランドに育てていきます。ビールが最もおいしく感じられる“注ぎたて”の瞬間を直感的に想起できる名称としました」と意気込む。
同店では、Totonoi(トトノイ)、Ajiwai(アジワイ)、Soukai(ソウカイ)の3種類の『キリン一番搾り』を提案する。
Totonoi(トトノイ)は、注ぎたての状態を丁寧に整えた、最初の一杯におすすめのビール。唇に触れるなめらかな泡とバランスの取れた味わいが、自然と身体になじんでいく。
Ajiwai(アジワイ)では、注ぎの仕上げで高い位置からビールを落とすことで適度に炭酸を調整。バランスのとれた味わいの一杯で、ほどよいコクとまろやかさが広がり、飲むほどに奥行きが感じられる。
Soukai(ソウカイ)は、きりっと冷えた生ビールをのどで楽しむ、爽快で軽やかな飲み口。きめ細かな泡が心地よい。最初の一杯、あるいは気分を切り替えたいときにもぴったり。
ソソギタテのターゲットは、30代のビジネスパーソン、夫婦、カップル層。現行のキリンシティでは料理重視、ハレの日の特別感を大事にしているが、ソソギタテではドリンク重視の、カジュアルな日常使いにちょうど良い店舗にしていく。「皆さんの生活導線のうえにある、気軽に立ち寄っていただける拠り所にしていきたい」と田中社長。
「ビールは注がれた瞬間から変わり始めます。香りも泡も温度も、同じ瞬間は二度と戻りません。ソソギタテでは、その一瞬を思い切り楽しんでもらえれば。仕事の仲間と語らうのもよし、ひとりで自分時間を過ごすのもよし、ただの飲みではなく『大人の息抜き』ができる贅沢な空間にしていきます」(田中社長)
このあと、ソソギタテ 日比谷OKUROJI店の増田陽平店長がフードメニューを紹介した。
メインとなるのは燻製小皿。増田店長は「良いものを少しずつ、をコンセプトにした商品構成になっています」と紹介する。ソソギタテの冷燻盛り合わせでは、肉・魚介・乳製品など、素材に合わせた技法で香り付けした単品メニューから3種類を選んで盛り付ける。
Cold Dishとしてサラダのほか、ビールのつまみになる『イブシタテ! ローストビーフ』のような料理を提供する。
Warm Dishとして、燻しアヒージョ、燻製カマンベールとふわとろたまご、ビール蒸しのムール貝などを提供。
Mealでは、ペペロンチーノ、カルボナーラなどのパスタを提供。また「ビールのおつまみになるデザート」(増田店長)として『小岩井レーズンバターどら焼き』などのスイーツも用意する。
ランチタイムには『スパイシータコライス』『ローストビーフ丼』などの肉丼ランチを提供する。「忙しいオフィスワーカーの、早く食べたい、満足したいというニーズには、ひと皿でしっかり楽しめるワンプレートランチで応えていきます」と増田店長。「お昼からも、たくさんのお客様にご来店いただければ」と説明した。