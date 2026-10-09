「みんな、愛しかない!」――俳優の和田雅成と高橋大翔が8日、FODオリジナルドラマ『あなたを殺す旅 Season2』の配信開始を記念したインスタライブを実施。Season2での芝居の変化や、さらなる続編への思いを語った。

「皆さんの声がなかったらSeason2やれてませんから」

同ドラマは、かつて“殺す側”と“殺される側”として旅をした片岡錦司(和田)と小田島漣(高橋)のその後を描く極道ラブストーリー。Season2では、組を抜けて沖縄で夫婦として暮らしていた2人が、桐井組の危機をきっかけに再び極道の世界へ戻っていく。

インスタライブでは、Season2で「自分は本当に役そのものになった」と感じたシーンを尋ねる質問が寄せられた。高橋は「その感覚はもう正直、Season1でつかんだ部分はあった」と振り返り、和田は「2人とも明確にお芝居のアプローチを変えた場所とかもあったりするので、そういうところも受け取ってほしいなと思います」とアピールした。

和田は「皆さんの声がなかったらSeason2やれてませんから」とファンに感謝。「この組員の皆様の声に応えられるような作品に、Season2もなってると思います」と自信をのぞかせた。

新たな“あなころポーズ”考案

ライブ終盤には、ファンからの要望を受けて新たな“あなころポーズ”を考案。和田が従来の「愛しかない」ポーズに小指を加えたSeason2バージョンを提案すると、高橋は「進化してるってことですね」と笑顔を見せた。

さらに和田は「まだ気が早いと言われるかもしれないけど、Season3になったとしたら」と、早くも次の展開を想像。指を使ったポーズを発展させながら「Season8までいけるってことじゃん」と盛り上がり、「面白いかもしれないね」と続けた。

和田が「目指せる、みんなで」と期待を寄せると、高橋は「ぜひ僕らを出してください」と続編出演を熱望。最後に和田が「本当に皆様のおかげで、改めてSeason2が配信開始されましたので、ぜひまたSeason3を目指して、Season2もよろしくお願いいたします」と呼びかけ、2人そろって「みんな、愛しかない!」と締めくくった。