和田雅成と高橋大翔がW主演を務めるFODドラマ『あなたを殺す旅 Season2』(10月8日20:00～配信)の主題歌が、山本大斗の書き下ろし楽曲「愛をくべましょう」に決定。片岡と小田島の“シャワーキス”も収めた60秒スポット映像が公開された。

同作は、浅井西氏による同名BLコミックを実写化した“ヤクザ×BL”ドラマ。義理人情に生きる男たちの危うくも切ない愛を描き、2025年に配信されたSeason1は、FODオリジナルドラマランキングで配信開始直後から13週連続1位を記録した。

Season2では、組を抜けて沖縄でアイス屋を営み、夫婦として穏やかな日々を送っていた片岡錦司(和田)と小田島漣(高橋)のもとに、「桐井組を救ってくれ」という連絡が届く。3年ぶりに極道の世界へ戻ることになった2人に、新たな試練が待ち受ける。

山本大斗「2人だけが共有できる“慈しみ”」

主題歌を担当するのは、Season1の「徒然 - Tsurezure」に続いて山本大斗。新曲「愛をくべましょう」は、ともに過ごす日々の中で少しずつ深まっていく2人の思いや、積み重ねてきた時間の先にある未来を描いた楽曲で、10月9日に配信リリースされる。

山本は「前作に続き、主題歌を担当させていただきました。このような形でまた作品に携わることができて、本当に光栄です」と喜びをコメント。

前作の楽曲について「『徒然 - Tsurezure』が、刹那に馳せる独白であるとすれば」とした上で、「『愛をくべましょう』という曲は、2人の“生活”や“未来”、“記憶”など、より長い時間について、或いは、ゆっくりと浸透し、性や恋みたいなものを凌駕する、2人だけが共有できる“慈しみ”のようなものをテーマに書きました」と明かしている。

片岡と小田島の“シャワーキス”も

あわせて公開された60秒スポット映像では、再び極道の世界へ足を踏み入れる片岡と小田島の姿をはじめ、桐井組と光徳会を巡る激しい対立、それぞれの思惑が交錯する緊迫した場面を公開。

さらに、片岡と小田島がシャワーの中でキスを交わすシーンの一部も収められている。

また、本編の撮影裏側を収めたメイキング映像の配信も決定。アクションシーンや、Season2ならではの信頼関係を築いた和田と高橋の姿を、インタビューを交えて届ける。

Short Ver.は10月8日20時から無料配信され、Long Ver.は11月5日20時からFODプレミアムで配信される。

世界同時配信も決定

海外動画配信プラットフォーム「GagaOOLala」での世界同時配信も決定した。

Season1は世界244の国と地域で配信され、中国、韓国、タイ、ドイツなどでも反響を集めた。Season2でも、日本のみならず世界の視聴者に向けて新たな物語が届けられる。

さらに、配信開始日の10月8日20時30分頃から、ドラマ公式Instagramで和田と高橋によるインスタライブを実施。2人への質問や応援メッセージを、ハッシュタグ「#アナコロ2配信」を付けて募集する。

『あなたを殺す旅 Season2』は全6話。10月8日20時から第1・2話を配信し、以降毎週木曜20時に最新話が配信される。





【編集部MEMO】

和田雅成は、1991年9月5日生まれ、大阪府出身。舞台『刀剣乱舞』シリーズ、舞台『弱虫ペダル』、舞台『おそ松さん on STAGE～SIX MEN'S SHOW TIME～』、ミュージカル『薄桜鬼 志譚』など数多くの舞台に出演。ドラマ『テレビ演劇 サクセス荘』『REAL⇔FAKE』『あいつが上手で下手が僕で』など映像作品でも活動し、アーティストとしても作品を発表している。



高橋大翔は、2000年8月19日生まれ、大阪府出身。2017年にCM出演で芸能活動をスタート。2023年の「第38回メンズノンノモデルオーディション」を経て『MEN'S NON-NO』専属モデルとなり、俳優としてもドラマ『アオハライド』、映画『赤羽骨子のボディガード』などに出演。モデルと俳優の両分野で活動している。

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