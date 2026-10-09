ダノンジャパンは10月12日より、ダノン ビオの「脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」シリーズから、新フレーバー「アップル風味」を全国のコンビニエンスストアで発売する。

「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク アップル風味」

「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」は、脂肪の燃焼を高める機能が報告されている機能関与成分「アルロース」と、お腹の調子を整える報告があるダノン ビオ独自の「ビフィズス菌BE80」を配合した、2つの機能を兼ね備えるヨーグルトドリンク。

「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク アップル風味」

今回は、ヨーグルトドリンク市場では珍しいりんごのフレーバーに着目し、りんごの爽やかな風味とヨーグルトの酸味が調和した「アップル風味」を開発。蓋を開けるとりんごの爽やかな香りが広がり、すっきりとごくごく飲める味わいで、朝食前や仕事・家事の合間、通勤前はもちろん、おやつ代わりにもぴったり。さまざまなシーンで手軽に取り入れることができる飲み切りサイズ(100g)で、27kcal、脂肪ゼロと、1本で脂肪燃焼とおなかの調子をサポートするドリンクとなっている。

価格はオープン。10月12日より全国のコンビニエンスストアに登場。「脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」シリーズは、既存の「プレーン」「ブルーベリー風味」と合わせて3フレーバーのラインナップとなる。