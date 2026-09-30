ダノンジャパンは9月28日より、「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 マスカット&グレープ」を全国で発売。さらに同日より、ブランドアンバサダー・八村塁選手のサイン入りグッズなどが当たる「オイコスとジブン追い越せ!」キャンペーンを開催している。

「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 マスカット&グレープ」

「オイコス プロテインヨーグルト 高吸収タンパク質 マスカット&グレープ」は、華やかなマスカットの香りと赤ブドウの深い甘みを一度に楽しめる、ブレンドタイプのヨーグルト。フタを開けた瞬間に芳醇なマスカットの香りが広がり、オイコスならではの濃密な食感とともに、2種類のぶどうが調和した爽やかな味わいを楽しむことができる。

また、体へ吸収・利用される割合が高く、筋肉合成などに有効活用されやすい「高吸収タンパク質」が10.2g配合されており、脂肪ゼロ、低GI、1カップ89kcalという特長も兼ね備えている。113g入りで価格はオープン。

なお、新製品の発売にあわせ、オイコスのブランドアンバサダーである八村塁選手のサイン入りユニフォームやオイコス限定グッズなどが当たる「オイコスとジブン追い越せ!キャンペーン」も開催されている。9月28日～12月21日の期間中に「オイコス プロテインヨーグルト」および「オイコス プロテインドリンク」を購入し、そのレシートを撮影。特設応募サイト内の応募フォームよりアップロード・必要事項を入力すれば応募が完了する。はがきで応募することもできる。

応募コースは3つ。賞品内容および当選数は以下のとおり。

オイコス製品 1個以上購入コース… 八村塁選手デザインのQUOカードPay 1,000円分(計3,000名)

オイコス製品 3個以上購入コース… オイコスロゴ入りスクイズボトル(300名)

オイコス製品 12個以上購入コース… 八村塁選手直筆サイン入りオイコスユニフォーム(10名)

WEB応募ではさらに、オイコス公式Xアカウントをフォローし、指定ハッシュタグ「#オイコスとジブン追い越せ」を付けて、自身の挑戦宣言(スポーツや運動で自分を追い越したい目標やチャレンジ)を投稿すると、抽選でオリジナルデザインのQUOカードPay500円分がもらえるWチャンス企画も用意されている。