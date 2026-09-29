ダノンジャパンは9月28日より、幼児向けヨーグルト「プチダノン」から、野菜入りの新フレーバー「プチダノン みかん&緑黄色野菜」を全国のスーパーマーケットにて発売している。

2026年7月に同社が実施した調査(※)によると、1〜3歳の子を持つ親の91.6%が「子どもにはおいしく野菜を食べてほしい」と回答した一方、75.2%が「野菜を食べさせるための調理や準備に、手間や負担を感じる」という。

今回発売された「プチダノン みかん&緑黄色野菜」は、こうした声に応えるべく開発された商品で、5種類の緑黄色野菜(にんじん、ホウレンソウ、小松菜、ブロッコリー、アスパラガス)を爽やかな甘みのみかん果汁と組み合わせ、なめらかでクリーミーな食感のヨーグルトと一緒に楽しめるヨーグルトとなっている。

また、生乳をベースに、1歳頃からの成長期に重要なカルシウムやビタミンDを多く含み、鉄やたんぱく質なども配合。さらにミッフィーとコラボした特別なパッケージで、毎日楽しくおいしく手軽に栄養を取り入れることができる。45g×4個セットで価格はオープン。

※「子どもの食事・栄養に関する意識調査」は、2026年7月に1～3歳の子を持つ親(男女)250名を対象に行われたインターネット調査