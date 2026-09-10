「腸活、始めたほうがいいんだろうな〜」と思いつつ、何をすればいいのかよく分からない……そんな腰の重い同志は、きっと少なくないはず。

そこで今回、ダノン ビオの新作「朝摘み苺&白桃」を試食しつつ、新たにローンチされた無料アプリ「BIO腸活」を合わせて体験してみることに! 果たして日頃の生活習慣は、腸活の観点から見るとどのくらいのスコアになるのか。まずは新作ヨーグルトからチェックしてみよう!

苺と白桃を一度に楽しめる新作「朝摘み苺&白桃」

ご存知、「ダノン ビオ」は毎日おいしく続けられる「腸活」をサポートするヨーグルトブランド。そのなかでも「腸活これだけ」シリーズは、「腸活を始めたいけれど、何をすればいいか分からない」という人に向けて、“これだけ”で手軽に腸活をサポートすることをコンセプトにしている。

そんな「腸活これだけ」シリーズから今回、新たに登場したフレーバーが「朝摘み苺&白桃」だ。苺と白桃、まさに人気者同士の組み合わせ。しかも、ただ香りだけを楽しむタイプではなく、2種類の果肉をしっかり味わえるという嬉しいオマケ付きだという。

なんかもう……ダノン ビオって毎回そうだけど、パッケージだけでもウマそうよね。さっそく蓋をペリッと開け、パクっと食べてみると……

うわぁ〜、やっぱりウマい……!!!! みずみずしいィ〜〜〜!!!! 白桃のまろやかな甘みとジューシーな果肉感が広がり、そこに苺のフレッシュな酸味と香りが重なってくる。2種の果物をただ混ぜただけでなく、ちゃんと相乗効果のようなものが生まれているように思う。

そして何より、果肉の食感がいい! なめらかなヨーグルトのなかに、異なる果実の食感が入ることで、ひと口ごとにちょっとした変化が感じられる。フルーツ系デザートを食べている感覚に近いかもしれない。

それでいて後味は比較的すっきり。朝食に食べても重たくないし、午後の「ちょっと甘いものがほしい時間帯」にもよさそうだ。

ちなみに1個150gで脂肪ゼロ、75kcal。さらに、100倍胃酸に強いというビフィズス菌BE80に加え、ガラクトオリゴ糖と食物繊維も配合しているという。……なるほど。おいしいだけじゃなく、ちゃんと“腸活仕様”になってるってわけだ。

「BIO腸活」で自分の生活習慣をチェック!

さて、おいしく食べるだけでも十分満足なのだが、今回はさらなる高みを目指してみたい。ダノン ビオがローンチした無料アプリ「BIO腸活」を使って、初めて腸活に挑戦してみたのだ。

「BIO腸活」は簡単に言うと腸活サポートサービスで、LINEミニアプリとして利用できるため、専用アプリをわざわざインストールする必要はない。「BIO腸活」ではまず、お通じ、食事、睡眠、運動、ストレスという5つの項目について質問に回答する。その内容をもとに「生活習慣スコア」が算出され、自分の生活習慣を可視化できる仕組みだ。

さっそく質問に回答してみる。睡眠時間……何時間だっけ。運動習慣……毎日駅まで歩いているけど、それって運動に入るのかな。普段なんとなく過ごしている生活を、いざ項目ごとに振り返ってみると、自分が思っていた以上に曖昧だったことに気づく。

腸活というと、どうしても「ヨーグルトを食べる」「食物繊維を摂る」といった食事の話だけをイメージしがちだが、実際には睡眠や運動、ストレスなど、日々の生活習慣そのものを見直すきっかけになるらしい。

しかも、記録した内容はカレンダーやグラフで確認できる。日々のスコアが見えるようになると、「昨日よりちょっと良くしたい」という気持ちも自然と生まれてくる。

さらに、継続して利用することで「腸活レベル」が上がったり、ポイントを貯めて抽選企画に参加できたりする仕掛けもある。ダノン ビオのカップをARスキャンし、ポイントを獲得できる機能も没入感が得られて面白い。

腸活に限らず、何かしら新たな健康習慣を実践しようとすると、どうしても「毎日ちゃんとやらないと台無し」的なプレッシャーを感じがち。あれが嫌で、一歩踏み出すのも躊躇してしまうことも少なくない。が、こうしてゲーム感覚の要素が入ると、少し気楽に続けられそうな気がする。

まずは冷蔵庫にダノン ビオを入れ、食べたら「BIO腸活」に記録する。……さて、これを続けたら「生活習慣スコア」はどう変わっていくのか。……せっかくなので、しばらく真面目に腸活してみようと思う。果たして、快腸への道を歩み始めることができるのか。ひそかに期待しつつ、美味しいヨーグルトを楽しんでいきたい次第!