本当に“裏表がなく品行方正”なのか――きょう9日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)では、番組独自調査で「品行方正で裏表がないと思う芸能人ランキング」で1位に選ばれたパンサー・向井慧を、事前に仕掛けた偽ロケで徹底検証。本田響矢もゲストコメンテーターとして参戦する。

向井慧が“品行方正で裏表がない芸能人”1位＝番組独自調査

近年、不祥事によって活動を自粛する芸能人が増える中、今回の番組では“品行方正”について言及。解説員たちが独自の視点で議論を展開していき、その様子に調子を狂わされたのか、本田からも思わぬ過激発言が飛び出す。

そんな中、番組が独自に調査した「品行方正で裏表がないと思う芸能人ランキング」を発表。すると、今回ゲストとして出演する向井が1位に選ばれる。

しかし、「本当に向井には裏表がないのか」という疑問が浮上。そこで番組は、スタジオだけでは判断できない向井の“本当の姿”を確かめるため、ある仕掛けを用意していた。

偽ロケで“カメラが回っていない姿”まで撮影

実は向井には事前に偽ロケを敢行。本人にはその意図を知らせず、ロケ本番だけでなく、打ち合わせや移動中を含めてその様子を徹底的に撮影していた。

表向きには“品行方正で裏表がない”イメージを持たれ、ランキングでも1位を獲得した向井だが、カメラが回っていないと思っているところでも普段通りなのか。

偽ロケによって記録された映像から、向井の知られざる“真の姿”が明らかに――。

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