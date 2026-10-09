ダノンジャパンは、「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」シリーズの新フレーバー「濃密キャラメル」を発売。発表会では、ダノンジャパン マーケティング部 シニアブランドマネージャー高木綾香さんが登壇し、キャラメルとヨーグルトの味わいを両立させるための開発秘話や、ヨーグルトの新たな楽しみ方について紹介した。また、一般社団法人ヨグネット代表理事でヨーグルトマニアの向井智香さんも登場し、アレンジレシピの紹介も行われた。

(左から)ダノンジャパン マーケティング部 シニアブランドマネージャー高木綾香さん、一般社団法人ヨグネット代表理事でヨーグルトマニアの向井智香さん

「キャラメルのヨーグルトってほぼない」開発は“正解探し”から

「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」は、2025年に誕生したデザートヨーグルトのシリーズ。ヨーグルトと贅沢なソースを組み合わせ、1個100kcalという設計で、甘いものを食べたい気持ちとカロリーへの意識の両方に応える商品として展開している。

発表会では、ダノンジャパンでダノンヨーグルトのブランド責任者を務めるシニアブランドマネージャーの高木綾香さんが、新フレーバー「濃密キャラメル」の開発背景を説明した。

同シリーズではこれまで「ショコラフォンデュ」「チーズフロマージュ＆ハニー」を展開。今回の「濃密キャラメル」は、フレーバー調査で購入意向が高く、秋冬にもニーズが見込まれることから採用したという。社内調査では、既存品に対して購入意向がプラス20%となる結果も出た。

一方で、開発には大きな苦労があった。高木さんは「キャラメルのヨーグルトって多分食べたことない」と話し、「市場にない製品なので、何が正解なのか」というところから開発を進めたことを明かした。

さらに難しかったのが、キャラメル特有の苦みとヨーグルトの酸味のバランス。キャラメルの焦がしたような風味から生まれる苦みと、ヨーグルトの酸味が相反するため、味わいの調整を重ねたという。

酸味を抑えたクリーミーなヨーグルト×濃密キャラメル

「濃密キャラメル」は、酸味を抑えたクリーミーなヨーグルトと、濃密なキャラメルソースを組み合わせた商品。1個100kcalというシリーズ共通の設計も特徴だ。

高木さんによると、今回の開発ではヨーグルトそのものを調整するのではなく、ソース側を中心に調整。キャラメルの風味や香料などを工夫することで、100kcalに収めながら、キャラメルらしい味わいを追求したという。

また、ソースがヨーグルトの下に敷かれており、食べるときにマーブル状に混ぜることで均一な味わいにするだけでなく、少しずつ混ぜながらヨーグルトとソースの割合を変えて、自分好みのバランスを探す食べ方も提案した。

向井智香「日常のほんの一息に」ヨーグルトの新たな楽しみ方

発表会には、ヨーグルトマニアの向井智香さんも登場。2011年からヨーグルトを追い続け、国内外の製品を楽しんできたという向井さんは、近年のヨーグルトについて「体のケアのためだけじゃない」商品が増え、スイーツのような展開も出てきたと語った。

「大人の賢いスイーツヨーグルト」については、プレミアム感を前面に押し出す商品が増える中で、優しい色合いのパッケージも含め「プレミアムすぎない」点を評価。「100キロカロリーなので、日常のほんの一息、ちょっとコーヒータイムに欲しいなとか、そういうような時でも価格帯もそうですけど、簡単に手に取れる心理的ハードルがとっても低い癒やし」とコメントした。

さらに発表会では、向井さん考案のアレンジレシピも紹介。「キャラメルヨーグルトトースト」「秋の夜長に和風キャラメルヨーグルト」「キャラメルヨーグルト オレンジ&チョコレート」の3種で、食パンにかけたり、栗やさつまいもなどの和素材と合わせたり、ドライオレンジや麦チョコを加えたりと、手軽なアレンジを提案した。

ダノンジャパンでは、ヨーグルトを朝食だけでなく、午後の間食や夕食後などにも楽しむ新たな食機会を提案。実際に「大人の賢いスイーツヨーグルト」を購入した人のうち、夕食後や午後の間食で食べる人が多く、新しい食機会につながっているという。

実際に食べてみた

気になるそのお味は...?

実際に、ヨーグルトを下に敷かれたキャラメルソースと絡めて食べてみると...美味しい!

キャラメルソースが香り高いので、しっかりとデザートらしい甘さを感じる。香りでも甘さを感じることが出来るからこそ実現した100kcalなのかも...!

甘さの中にもヨーグルトらしいさっぱりさもあるので1パックをペロリ。

続いて向井さん考案のアレンジレシピにも挑戦。

ヨーグルトに麦チョコを合わせてパフェっぽくするという発想にワクワク。 確かに、韓国でもヨーグルトにチョコレートを入れる商品が人気なので、このアレンジは人気が出そう。

早速食べてみると...

ヨーグルトに麦チョコの軽いサクサク食感が加わり、チョコの風味も感じて美味しい。しかも低カロリーの麦チョコなので罪悪感もナシ。 ヨーグルトを使ったアレンジは巷で人気が出ているが、このアレンジも推していきたい。

「濃密キャラメル」は2026年10月5日から全国のコンビニエンスストア、10月12日から全国のスーパーマーケットで発売。「ショコラフォンデュ」は終売となり、今後は「チーズフロマージュ＆ハニー」と「濃密キャラメル」の2フレーバーで展開する。