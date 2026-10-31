1982年に誕生した三菱自動車の「パジェロ」は、本格的な悪路走破性と高い信頼性、乗用車並みの快適性を高次元で融合させたクロスカントリー4WD車として、アウトドアレジャーを楽しむユーザーを中心に人気を獲得した。日本では1990年代のRVブームをけん引するモデルとなり、初代から4代目までで累計生産台数は329万台を超え、世界170以上の国と地域で親しまれる三菱を代表するモデルになった。

歴代パジェロは世界170以上の国と地域で親しまれてきた

走行シーンを激写! 新型「パジェロ」を動画で確認

ショールームには行列も? 新型パジェロの写真を一気に見る

過去モデルとしっかり決別?

2006年に登場し、国内では2019年に販売を終了した4代目から、しばらくの時を経て登場した5代目の新型パジェロ。そのエクステリアは、丸型ヘッドライトが象徴だった初代や2代目などの過去のパジェロとも、ダイナミックシールドを採用する三菱の現行ラインアップとも、完全に決別したデザインとなっている。

初代パジェロ

2代目パジェロ

T字型デイライト(ウインカー兼用)と奥まった位置にあるLEDヘッドライトを備えた、剣道の防具をほうふつとさせる顔つきが新型の大きな特徴だ。

歴代モデルが伝統の横開き式リアドアに背負っていたスペアタイヤは床下に移動。使う際は専用工具で取り外す仕組みだ。縦開き式に変更となったリアドアは、アウトドアで開ければ屋根代わりにもなる。

歴代パジェロはスペアタイヤを横開き式のリアドアに背負っていた

新型のスペアタイヤは床下に搭載

インテリアも上質だ。特に最上級グレードの「スーパーエクシード」は、シートやダッシュボードなど各部に美しいキャメルカラーのセミアニリンレザーを採用。豪華な仕上がりは単なるオフローダーではなく、三菱の次世代フラッグシップにふさわしい上質なモデルになっていることを教えてくれる。

3列7人乗りのパッケージは全席でゆとりある空間を目指したという。背面のスペアタイヤをなくしたことで、240mmも伸びた室内長が効いている。

室内長は先代より240mm伸びた

2列目シートは150mmのロングスライドとタンブル機構を備えていて、3列目へのアクセスは容易だ。長大なフルフラットラゲッジを作り出すのも簡単で、使い勝手は高い。2重開閉の大型サンルーフのおかげで、室内が明るいのも好印象だ。

2列目シートは150mmのロングスライドとタンブル機構を備える

シートアレンジで長大なフルフラットラゲッジを創出できる

大型サンルーフが明るい室内を作り出す

伝統の3連メーターは継承

過去モデルと大きく異なるのは、眼前に大きく広がるインフォテインメントシステムの採用だ。2枚の14.3インチ大型ディスプレイを並べた「モノリスディスプレイ」は、オープニングムービーやドライブモードごとの専用演出、メーター背景が時間の経過に合わせてリアルタイムで変化する16種類のビジュアルを用意している。

その一方で、歴代パジェロの象徴となっていた3連メーターを現代的に再現したマルチメーターを、センターディスプレイに表示させられるのはうれしいところ。初代では油圧・傾斜・電圧計、2代目では高度・傾斜・方位計を見ることができた、おなじみのビジュアルだ。

初代パジェロの3連メーター

2代目パジェロの3連メーター

新型はセンターディスプレイに3連メーターを現代的に再現

マルチメーターのメニューは、高度計、方位計、温度計、車体の前後左右の傾き、AYC制御量、時計の6つから任意で選ぶことが可能。これにより、走行状況が直感的にわかりやすくなっている。

表示する項目は6つの中から任意で選べる

また、スーパーエクシードには、ヤマハと共同開発したプレミアムオーディオシステム「ダイナミックサウンドヤマハアルティメット」を搭載。12スピーカーとデュアルアンプによって、ヤマハらしい素直で美しい音楽が楽しめる。車速やロードノイズに応じて音量や音質を自動調節するサウンド補正まで付いた、豪華な装備だ。土の匂いがしたかつてのオフローダーでは、考えられなかったエンターテインメントだといえる。

音質などを細かく設定できるオーディオの設定画面

ヤマハと共同開発したプレミアムオーディオシステムを搭載

装備といえば、ワールドプレミアの会場に展示してあった、カンガルーバンパーとシュノーケルを装着したオーストラリア仕様が「カッコいい」と話題になっているが、前者は日本の衝突安全基準に適合しないため、純正オプションにはならないとのこと。また、シュノーケルの製作予定も残念ながらないという。とはいえ、そもそもエアーの取り入れ口が高い位置にあるため、少々の水深でも問題なく通ることができるそうだ。

カンガルーバンパーとシュノーケルを装着したオーストラリア仕様

2026年度中に1万台を生産、その行方は?

新型パジェロはタイの工場で生産する。2026年度の全体生産台数は1万台とされている。関係者の話によると、日本、タイ、オーストラリアへの配分に大きな差はつけない可能性が示されたが、想定を大きく超える受注があった場合は、増産や国別配分の変更を検討する可能性はあるかもしれないとのことだ。

実際、10月中旬に幕張メッセで開催された「Japan Mobility Show Bizweek 2026」の会場では、三菱自動車の岸浦恵介社長が、新型パジェロの国内予約受注が予約開始から約2週間で4,000台に達し、2026年度の国内販売目標を上回ったことを明らかにしたと報じられている。

日本ではワールドプレミアの後、東京・田町にある三菱のショールームに展示してある新型を一目見ようと、休日には行列ができるほどの人気ぶりだと聞く。ただ、他社の大型SUVでは人気沸騰でオーダー停止の騒ぎになった例もあり、パジェロにも同様のことが起こりかねないのではと、正直心配になる。

とはいえ、「弊社のモデルでは今まで、そんな事態になったことがないので、どうなることやら……」と笑顔を見せる三菱自動車スタッフの姿に三菱人気復活の兆しが見えて、ちょっとうれしい気分になった。

【フォトギャラリー】新型「パジェロ」