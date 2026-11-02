いすゞ自動車の企業ミュージアムで見慣れないクルマを発見しました。オレンジ色のピックアップトラックで、「LUV」という車名のようです。いすゞの施設に置いてあるということは、いすゞと関係のあるクルマなのだと思うのですが……。

フローリアンがトラック化!

1971年、いすゞは米国のGM(ゼネラルモーターズ)と資本提携しました。両社の合作で記念すべき第1弾となったのが、小型ピックアップトラックのシボレー「LUV」です。日本での名称は「ファスター」でした。

当時の米国市場では、トヨタ自動車「ハイラックス」や日産自動車「ダットサントラック」などのミニトラックが人気となっていました。GM傘下のシボレーブランドで、これらに対抗するクルマとして登場したのが「LUV」でした。

LUVの名前は「Light Utility Vehicle」(軽量多目的車)の頭文字。頑丈なラダーフレームに前トーションバー、後リーフリジッドという本格トラックのレイアウトを採用していました。クルマの前半分はいすゞの乗用車「フローリアン」です。乗用車の快適性とトラックとしての使いやすさを兼ね備えた1台なのです。

ボディは全長4,405mm、全幅1,600mm、全高1,560mm、ホイールベースは2,600mmとコンパクトで、車両重量は1,065kg、最大積載量は1,000kg、乗車定員は3名。搭載するのは最高出力75PS/5,000rpm、最大トルク12.2kg/3,000rpmを発生する1.8Lの水冷直列4気筒「G180型」ガソリンエンジンです。

米国に輸出する際の高額な関税を回避するため、キャビン部分だけを輸出し、現地で荷台を架装するという裏技を使い、販売競争力を獲得したと伝わっています。

日本仕様である「ファスター」も、のちのヒット作であるピックアップトラック「ロデオ」やSUV「ビッグホーン」につながる重要な役割を果たしました。

【フォトギャラリー】シボレー「LUV」