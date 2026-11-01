トヨタ自動車を代表するSUV、「ランクル」こと「ランドクルーザー」シリーズに末っ子として加わった「ランドクルーザーFJ」。兄弟の中ではコンパクトなボディとカジュアルなデザインが特徴だが、走りはどうなのか。広報車を借りてドライブしてみた。

ランドクルーザーFJの写真を一気に見る

見た目はカジュアルだが中身は本格派

「ランドクルーザーFJ」は構造面で他のランクルと共通する部分が多い。

ボディと別体のラダーフレームを持つこと、リアサスペンションがリジッドアクスルであること、縦置きエンジン後輪駆動ベースであること、ローレンジを備えた副変速機を持つことなどだ。

そのためFJは、トヨタが東南アジアで展開している多目的車「IMV」をベース車としている。日本で販売している車種では、「ハイラックス」もこの基本構造を使っている。よってFJはハイラックス同様、日本市場では「タイ生産の輸入車」となる。国内向けランクルでは初めてのことだ。

モノコックボディに横置きエンジン、4輪独立懸架サスペンションといった構成のほうが、近い車格のSUV「RAV4」「ハリアー」もあることだし、トヨタにとっては作りやすいかもしれない。

しかしトヨタは、最初に書いたような作りでないと、ランクルを名乗らせることはできないと考えたのだろう。

「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というメッセージを掲げているランクルならではのこだわりだし、こうしたこだわりがあるからこそ、世界中で信頼を勝ち得ているのだと、あらためて思った。

2tを切るボディのおかげで加速に不満なし

ランドクルーザーFJが搭載するエンジンは2.7リッター直列4気筒のガソリン自然吸気で、6速ATを組み合わせる。同じランクルの「250」と同じで、120kW/5,200rpmの最高出力、246Nm/3,900rpmの最大トルクも250のガソリン車と共通だ。

ただし、車両重量は1,960kgで、現行ランクルでは唯一、2tを切る。250と比べると280kgも軽い。

そのためだろう、250では力不足を指摘されることが多いが、FJでは気にならなかった。高速道路の合流などでは3,000rpmあたりまで回すことになるものの、流れに乗っているようなシーンでは2,000rpmくらいで事足りる。

ターボエンジンとは違い、どの回転域でもまんべんなく必要な力が取り出せるのは自然吸気エンジンの美点。この特性はオフロードでメリットになるはずで、それも考えてこのエンジンを選んだのではないかと感じた。

音は「ブーン」という昔ながらのガソリンエンジンの響きであるが、ランクルには似合っていると思った。ただし、ハイブリッドではなくアイドリングストップもないので、WLTCモード燃費はリッター8.7km。この点は覚悟したほうがいいだろう。

4WDシステムはランクル70やハイラックスと同じ、オーソドックスなパートタイム式だ。2WDと4WDのハイレンジ、4WDローレンジを切り替えられるという内容で、前後輪の回転差を補正するセンターデフがないので、オンロードでは2WDで走ることになる。

今回は舗装路のみの試乗だったので、2WDしか試さなかったが、高速道路での直進安定性に不満はなかった。

オフロードを想定した乗り味に共感

乗り心地は、ラダーフレームを持つSUVならではの感触が、予想以上に残っていると思った。

サスペンションはオフロード走行を想定してか硬めだが、フレームとボディの間にゴムのマウントがあるおかげで、ダイレクトなショックはなく、丸めて届けられる。ただし、50km/hくらいにスピードを上げると、揺れが少なくなってフラットになってくる。

ステアリングはパワーアシストが油圧式なので、電動パワーステアリングに慣れた人は、低速では重いと感じるかもしれない。その代わり、速度を上げていったときに、しっとりした重さが伝わってくるのは油圧式のいいところだ。

反応はおっとりしていて、戻りの力が控えめであることも特徴。ランクル一族の中でもっともヘビーデューティであり、一般的なラックアンドピニオン式ではなく衝撃を伝えにくいボール循環式を使った70を思わせるタッチだ。

ただし、ハンドルを切ってからの身のこなしは、ホイールベースが短いこともあって機敏。立ち上がりでは、後輪駆動ならではの路面を蹴って進む感触が味わえる。こういう部分の楽しさは、他のランクルより一段上だ。

タイヤは265/60R18。太いうえにあまり扁平していないサイズだが、背の高さを含めて考えれば、コーナリングは安定していた。

FJに乗ってもっとも印象的だったのは、ランクルならではの走りの世界観を忠実に受け継いでいたことだ。言葉を変えれば、オフロードでの走破性を重視して作られたことが、さまざまなシーンで伝わってくる。

トヨタにはRAV4やハリアーなど、もっと乗用車的なテイストのSUVがあるので、差別化のためにこのような味付けにしたのかもしれないが、筆者にはそれ以上に、ランクルを名乗るクルマならではの哲学や信念が、FJから伝わってきた。