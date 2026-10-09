「OMO7高知 by 星野リゾート」(高知県高知市)は12月1日から、「ご褒美ゆずステイ」を提供する。

「ご褒美ゆずステイ」ディナービュッフェ イメージ

同企画は、ゆず商品を100種類以上展開する「馬路村農業協同組合」とのコラボレーションにより、ビュッフェや大浴場、ご近所散策など、滞在のあらゆるシーンでゆずの恵みを堪能できる企画。

高知県はゆず生産量日本一を誇り、冬に収穫最盛期を迎える。中でも全国有数の産地であり、「有機農業の取組面積割合が高い市町村」全国第1位(2024年)に輝いた馬路村は、ゆずの生産において圧倒的なこだわりと品質で知られている。また、冬に収穫されたばかりの初搾り果汁は「新酢(しんず)」と呼ばれ、地元の人々がその旬の味わいを待ちわびる。高知が誇るゆずの魅力を馬路村農協が持つ商品力と掛け合わせて発信することで、地域の食文化に興味を持つきっかけにしたいと考え、同企画が開発された。提供期間は2026年12月1日～2027年2月28日。

華やかな空間で多彩なゆずメニューと出会う夕朝食ビュッフェ

ゆずの森を思わせる装飾のOMOダイニング

OMOダイニングでは「馬路村のゆずの収穫風景」をテーマにした装飾でゲストを迎える。会場入り口から実り豊かなゆずの森へ出掛けるかのような世界観に心が躍る。夕食では、身体を温める「冬野菜のビーフポトフ ゆず重ね」がライブキッチンに新登場。爽やかなゆずの風味に、ホロホロの牛肉と高知が生産量日本一のニラを合わせた滋味深い鍋。味変として、馬路村農協の「ゆずみそ」や「ゆずこしょう」を重ねることで、一層ゆずの風味をダイレクトに感じることができる。夕食ビュッフェには馬路村農協のゆず商品と掛け合わせた10種類の料理が並ぶほか、100%ゆず果汁「ゆずしぼり」や種類豊富なゆずポン酢のスタンドもあり、フレッシュな香りとビタミンをお好みでプラスする「追いゆず」が可能。

【夕食】冬野菜のビーフポトフ ゆず重ね × 「ゆずみそ」「ゆずこしょう」

翌朝の朝食ビュッフェにも、「ゆず塩ラーメン」や「ゆず香るフレンチトースト」など、朝からゆずの香りと酸味で心身を目覚めさせるメニューを用意し、滞在中の食を旬のゆずで彩る。

ディナービュッフェの料金は、大人6,000円、7歳～11歳4,200円、4歳～6歳1,500円で、0歳～3歳は無料。モーニングビュッフェの料金は、大人と7歳以上の子どもが3,300円、4歳～6歳1,500円で、0歳～3歳は無料。

ゆずの香りとサウナで心身を潤す大浴場

大浴場「トサノユ」の庭園には幻想的なゆず柄の行燈が灯り、冬のひんやりとした空気の中でも視覚からあたたかみを感じられる。外気浴エリアには果実を模した特注のアロマストーンを設置。ゆず精油の香りに包まれ、心地よく深呼吸ができる。

湯上がりには、馬路村農協が果実や種子から抽出した成分で開発した「umaji ゆずスキンケア」3種を体験。冬の乾燥した肌を、ゆずの恵みでしっとりと潤す。さらにサウナ後の火照った体にぴったりな「ととのいゆずジンジャー」(650円)がOMOカフェ&バルに期間限定で新登場。馬路村のゆずを丸ごと絞ったゆず果汁「ゆずしぼり」を使った、オリジナルの炭酸ドリンク。ゆずの恵みを受け取りながらととのい時間に癒される。

高知のゆずカルチャーを発掘するご近所散策

ゆず商品を取り扱うお店をピックアップした「ご近所ゆずマップ」が期間限定で登場する。「馬路村農協アンテナ店 umaji」はもちろん、ホテルご近所のゆず情報が詰まったマップを使い、OMOレンジャーがゲストのお出かけ予定に合わせておすすめを紹介する。ホテル館内に留まらず、お出かけ先でも高知のゆずの魅力と地域に根ざした食であることに気が付ける、冬の街歩きの楽しみをサポートするサービス。