星野リゾートが展開する「界 松本」(長野県松本市)は10月1日から、「個性あふれるブティックワイナリーで時代を紡ぐ醸造家の世界観を知る収穫・試飲体験」(22,000円)を開催している。

界では、地域の文化を継承する職人や作家、生産者の希少な技を間近で見たり、一緒に行うことができるご当地文化体験「手業のひととき」を実施している。界 松本では、ワイナリーでのブドウ収穫体験やワインの味わいの変化を学び、ワインの世界観を深めることができる。

開催期間は2026年10月1日～17日(木曜日・金曜日・土曜日開催)。料金は22,000円で、ブドウ畑見学、ワイナリー見学、テイスティング、お土産のボトルワイン1本、ペアリングワインコース、NAGANO WINE BARでのワイン1杯が含まれる。

定員は1～6名で、20歳以上が対象。公式サイトで7日前まで予約を受け付ける。事前に宿泊予約が必要となる。

醸造家の世界観を知る収穫・試飲体験

長野県塩尻市柿沢地区にある「サンサンワイナリー」にて、ブドウ畑の見学と収穫体験、ワインづくりのこだわりを知ることができる。

ブドウ畑とワイナリー見学

標高約860mに位置するサンサンワイナリーの自社農園で栽培してい るメルロー、シラー、シャルドネのブドウ畑を見学する。栽培のプロセスや品種の違いによる味の違いを聞き、造り手の思いを知るひととき。

ワイナリーでの稀少な体験

ブドウの「収穫体験」または「手除梗体験」ができる。(天候やブドウの生育状況によって変更になる可能性がある。)「手除梗」とは、機械を使わず人の手で実(粒)と茎(梗)を優しく取り分ける作業のこと。ブドウを収穫した際に梗が付いていると、ワインの香りや味に雑味 が出てしまうため、サンサンワイナリーでは手作業で丁寧に梗を取り除いている。

参加者限定のテイスティング

ワイナリー内で、サンサンワイナリーを象徴するワインのテイスティングを行う。ワイナリーのスタッフによるここでしか聞けない説明を聞きながら、手業のひととき参加者限定の特別な試飲体験。

夕食のワインペアリングと生演奏を楽しむ

同施設に到着後、夕食ではフルコースのイタリアンに合わせたペアリングコースを用意している。サンサンワイナリーのワインのみで揃えたペアリングコースと料理をマリアージュすることで、ワインの味や香りの豊かさをより一層引き出す。また、夕食後にはNAGANO WINE BARにて生演奏とともにワイン片手に夜のひとときを堪能できる。

ワインづくりの技や思いを受け継ぐ2人の醸造家

サンサンワイナリーでは、2人の醸造家が時代を紡ぎ、ワインづくりの技や思いを受け継いでいる。戸川英夫氏は、キッコーマン・マンズワイン工場長を経て、山辺ワイナリー製造顧問や安曇野ワイナリー工場長を歴任。その後、同ワイナリーのゼネラルマネージャーを務め、現在はシニアアドバイザーに着任。信州塩尻の地で「美しい環境で美しいワインをつくる」を探求するエノロジスト。

田村彰吾氏は、ワイン醸造技能管理士を取得後、戸川氏に師事し、2017年から同ワイナリーの醸造管理責任者として従事。地域や環境にやさしいワイナリーを目指している。