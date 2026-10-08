スターバックス コーヒー ジャパンは10月9日、ハロウィン限定の新商品「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver./白耳ver.」を全国の店舗で発売する。紫色のフラペチーノに猫耳型のチョコレートをトッピングした商品で、価格は持ち帰り717円、店内利用730円。

「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver./白耳ver.」(出所:スターバックス コーヒー ジャパン)

今年のハロウィンは「Halloween purple cat in mystery forest」をテーマに、森に潜む「幻のパープルキャット」をモチーフとした商品を展開する。

新作フラペチーノは、果肉感のあるブルーベリーヨーグルトに、ブラックベリーの甘酸っぱさとチョコレートの風味を組み合わせたブラックベリーチョコレートソースを使用。仕上げに猫耳型のチョコレートをトッピングしている。





(写真左)「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳ver.」（写真右）「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 白耳ver.」

猫耳は、ビターな味わいのチョコレートを使用した「黒耳ver.」と、ミルキーな甘さのホワイトチョコレートを使用した「白耳ver.」の2種類を用意。いずれもTallサイズのみで、10月9日から全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で販売する。

また、黒いチョコスコーン生地で抹茶あんとバターを挟んだ「抹茶あんバター チョコスコーンサンド」も登場する。抹茶のほろ苦さにバターの塩味とコク、チョコスコーンの香ばしさを組み合わせた商品だ。

さらに、店舗では隠れた「幻のパープルキャット」を探す企画を実施。公式Xでは10月18日まで、対象投稿へのリポストやハッシュタグ付き投稿などに応じてオリジナル画像が届く参加型コンテンツを展開する。

スターバックス リワード会員向けには、10月9～15日の期間中、対象フラペチーノへのチョコレートチップ追加を無料で提供する。