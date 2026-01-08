スターバックス コーヒー ジャパンは1月14日より、「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ(Hot)」の2種を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)にて販売する。

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」は、Tallサイズのみで持ち帰りの場合は717円、店内利用の場合は730円での提供となる。

同商品は、フラペチーノのボディとなるクリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まろやかでコクのあるカカオの味わいをジェラートのようになめらかな口当たりに仕上げた一杯。

カカオの深みを感じながらも後味はすっきりとし、甘酸っぱいストロベリー果肉も楽しめる。

同社おすすめのカスタマイズが、エスプレッソショット(持ち帰り:54円、店内利用:55円)の追加。エスプレッソの香ばしいほろ苦さが、カカオの奥行きを一層際立たせ、甘酸っぱいストロベリー果肉やショコラムースのなめらかさと重なり合うことで、より深みのある味わいに。

「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ」(Tall/持ち帰り:717円、店内利用:730円) おすすめカスタマイズ

「カカオ ムース ラテ」

また、「カカオ ムース ラテ」は、Hotのみで、持ち帰りの場合はShortが599円、Tallが630円、Grandeが682円、Ventiが726円での提供。店内利用の場合はShortが610円、Tallが650円、Grandeが695円、Ventiが740円での提供となる。

同商品は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねたラテ。ゆっくりと溶け出すトップのショコラムースの芳醇な香りとミルクの甘みの調和を楽しめる。

仕上げのシェイブカカオは、ひと口ごとにほろりと崩れ、心地よいビターの余韻を添えるアクセントに。

なお、商品は一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。